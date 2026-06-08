Distrito portuario, la actualidad del sector
El puerto de Alicante también pesca en Valenciaport tras la fuga de directivos
La diáspora de ejecutivos del recinto del Grao aumenta con la marcha de Luis Fernando Sánchez Villena como nuevo dirigente del emplazamiento alicantino
El puerto de Alicante también pesca en el de València. El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Alicante (APA) acaba de nombrar como nuevo director general de la entidad al ingeniero Luis Fernando Sánchez Villena, quien abandona el emplazamiento valenciano, donde ocupaba el cargo de jefe de Dominio Público desde mayo de 2022. Desde este puesto participaba en la coordinación de las obras de la nueva terminal norte de contenedores del recinto del Grao, que construye la UTE Acciona-Bertolín-Jan de Nul y que explotará la multinacional TiL-MSC tras una inversión público-privada de unos 1.700 millones de euros.
La marcha de este directivo de Valenciaport al puerto de Alicante se produce en medio de un período convulso en la Autoridad Portuaria presidida por Mar Chao. La dimisión más destacada en la APV se produjo durante 2025, cuando Enrique Belda renunció a su cargo como director general. Su salida se produjo en medio de tensiones y discrepancias internas con la presidenta. Aurelio Acedo fue designado para sustituir a Belda en la dirección general de la institución.
Dirección general
La salida de Enrique Belda se sumó a la de otros ejecutivos por discrepancias en la gestión de recursos humanos y otros expedientes internos. En febrero de este año, Federico Torres Monfort, director del área de Transición Ecológica de la Autoridad Portuaria de València, abandonó el cargo tras varias investigaciones abiertas por la APV por posibles conflictos de interés y adjudicaciones de contratos de obras y servicios.
Entre el equipo directivo de la APV que abandonó la institución en 2025 también se encuentraba Belén Fernández, subdirectora de Gestión de Dominio, quien dejó su puesto en el marco de investigaciones y procesos judiciales por presuntas irregularidades en nombramientos y posibles «enchufes». Además, Carmen García Vilar, jefa de la Oficina Técnica y Planificación, optó por solicitar una excedencia. Y María Jesús Calvo, jefa del área Económico Financiera decidió regresar a su puesto base en Puertos del Estado en Madrid.
A otros puertos
Manuel José García Navarro asumió el cargo de Director General de la Autoridad Portuaria de Castellón en octubre de 2023, tras ejercer como Jefe de Inteligencia de Negocio en la Autoridad Portuaria de Valencia (2017-2023).
Por su parte, el ingeniero vigués Rubén Marín Gallego es director general de la Autoridad Portuaria de Vigo desde septiembre de 2025 en sustitución de Leandro Melgar. Anteriormente ocupó puestos de alta responsabilidad como jefe de Explotación y subdirector general en la Autoridad Portuaria de Valencia
Además, Jaime Escobar, quien desempeñó el cargo de Jefe de Multimodal en el Departamento Comercial de la Autoridad Portuaria de Valencia, incorporándose a este puesto en mayo de 2024, decidió abandonar este puesto a finales de 2025 para regresar a Zaragoza.
Así las cosas, al menos una decena de directivos han abandonado su puesto para marcharse a otros recintos portuarios. Además, a través de planes de bajas incentivadas Arturo Monfort, entre otros directivos, dejó su cargo como Jefe de Planificación de Infraestructuras y Desarrollo Portuario en la APV. Actualmente, se desempeña como Director de I+D+i en la Fundación Valenciaport.
Crece la flota de buques con energía eólica
La flota mundial de buques mercantes de grandes dimensiones equipados con sistemas de propulsión eólica ha superado por primera vez las 100 unidades, según los datos difundidos por la International Windship Association (IWSA). El hito sitúa la capacidad de carga de estos buques por encima de los 5 millones de toneladas de peso muerto (Mtpm) y eleva a más de 230 el número de sistemas instalados a bordo. La asociación estima que estas instalaciones permiten evitar más de 100.000 toneladas de CO₂ equivalente al año, además de otras emisiones contaminantes. Por segmentos, petroleros y quimiqueros concentran el mayor número de instalaciones, con 37 unidades, seguidos por los graneleros, con 24. Los ro-ro y ro-pax suman otros 24 buques conjuntamente, mientras que la carga general aporta 19 unidades. La IWSA, según asegura un informe de Anave, también contabiliza seis buques, de entre 80 y 220 metros de eslora, con sistemas eólicos como propulsión principal.
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