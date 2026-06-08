València Digital Summit genera 26 millones de impacto económico

La última edición de València Digital Summit (VDS), celebrada en octubre de 2025, ha generado un impacto económico de 26 millones de euros en la economía valenciana. Así se desprende del informe presentado este lunes por la firma auditora Ernst & Young (EY) entorno al evento tecnológico internacional organizado por Startup València con el apoyo del Ayuntamiento, a través de la estrategia municipal València Innovation Capital.

La cifra supone un incremento del 29 % respecto a la edición anterior (20,3 millones de euros) y refuerza el papel del encuentro como dinamizador económico y como plataforma estratégica para atraer inversión, talento y proyectos internacionales, según destacan los organizadores.

La presentación del informe se ha enmarcado en el encuentro empresarial ‘València, Capital de Innovación: Liderazgo, Empresa y Talento’ que ha contado con la participación de María José Catalá, alcaldesa de València; Juan Luis Hortelano, presidente de Startup València; Paula Llobet, concejala de Innovación; y Nacho Mas, CEO de Startup València y València Digital Summit.

Colaboración público-privada

María José Catalá ha defendido el modelo de colaboración público-privada porque “demuestra que la inversión pública, cuando está bien orientada y se trabaja bien con el sector privado, genera retorno”. La alcaldesa ha afirmado que “en apenas dos años, con una inversión municipal cercana a los 17 millones de euros, hemos logrado movilizar más de 61 millones asociados a proyectos de innovación”. “El ecosistema cuenta ya con 1.700 empresas innovadoras activas y sostiene más de 20.000 empleos cualificados. Además, nuestra estrategia València Innovation Capital ha multiplicado por casi cinco los fondos europeos de innovación que gestiona”, ha concluido.

Dinamización de sectores clave

Por su parte, Juan Luis Hortelano, presidente de Startup València, ha señalado “la capacidad de VDS para dinamizar sectores clave, atraer talento y capital global e impulsar la competitividad del tejido empresarial”. “La última edición de VDS ha marcado un nuevo hito en la trayectoria del evento tecnológico internacional y refuerza su papel como plataforma estratégica para conectar innovación, inversión y crecimiento económico, con impacto real en la Comunitat Valenciana”, ha afirmado.

El informe de EY desglosa el impacto económico total en 1,9 millones de euros de impacto directo, 19,8 millones de euros de impacto indirecto y 4,4 millones de euros de impacto inducido. En términos de contribución al Producto Interior Bruto, VDS 2025 generó un impacto superior a 11,6 millones de euros y un retorno de la inversión multiplicado por 14. En impacto agregado, el evento generó 2.119 euros por asistente y contribuyó a generar el equivalente a más de 2.209 empleos mensuales a tiempo completo, de acuerdo con la metodología aplicada en el estudio.

Capacidad de conexión internacional

La edición de València Digital Summit de 2025 reunió a más de 3.000 empresas emergentes, frente a las 2.500 participantes en 2024, lo que confirma un crecimiento sostenido del 20% en la base emprendedora del evento tecnológico internacional. Según el estudio, las startups asistentes prevén levantar más de 560 millones de euros en financiación como resultado de las conexiones generadas durante el encuentro, de los cuales más de 50 millones de euros se estiman directamente vinculados a oportunidades surgidas en esta edición.

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La novena edición se celebrará los días 21 y 22 de octubre de 2026 en la Ciutat de les Arts i les Ciències de València y prevé reunir a más de 12.000 profesionales de más de 120 países, 3.000 startups, 1.500 corporaciones y 800 inversores con más de 300.000 millones de euros en activos bajo gestión.