Volkswagen testea la maquinaria de la gigafactoría de Sagunt en China para acelerar su arranque

Volkswagen testea y calibra en China la maquinaria de la gigafactoría de baterías de PowerCo para acelerar la producción de la planta. La gigafactoría valenciana es gemela a la de Salzgitter, que arrancó la producción en diciembre, y ha comprobado que es mejor probar las máquinas en el país asiático para acortar los plazos. La planta valenciana comenzará a producir celdas de litio-ferrofosfato antes de que acabe el año.

Las celdas valencianas van a ser para la nueva familia de eléctricos urbanos baratos que Volkswagen va a fabricar en la planta barcelonesa de Martorell y la navarra de Landaben. La semana pasada arrancó la producción del ID.Polo y el Cupra Raval en Martorell. Los primeros vehículos equipan de momento celdas procedentes de China.

La planta valenciana va a producir baterías de litio-ferrofosfato (LFP). Son las más baratas, seguras y duraderas. Su autonomía suele durar entre los 300 y los 450 kilómetros. Los llevarán los coches que la compañía producirá en sus dos plantas españolas y los de la factoría portuguesa de Palmela (que se encuentra junto a Setúbal), donde fabricará a partir de 2027 el ID.1 (el modelo más pequeño de todos los eléctricos de Volkswagen).

2.200 millones invertidos

La compañía ha movilizado de momento una inversión de 2.200 millones de euros en Sagunt. Hasta la planta valenciana han llegado quinientos contenedores con el equipo de producción y en total son 4.000. Los trabajos están ahora centrados en las salas blancas, que son el centro neurálgico de la producción de baterías. Son estancias herméticamente cerradas con un control extremo de las condiciones de humedad y limpieza.

Cualquier mota de polvo o cambio brusco en las condiciones de humedad y temperatura puede ocasionar pérdidas en la producción. Para evitar esas pérdidas y acelerar la producción es esencial que el equipo esté calibrado. Por ello, Volkswagen ha decidido probar las máquinas en China (que es de donde proceden) para que todo esté rodado. En la planta alemana de Salzgitter no se hizo así y la multinacional ha aprendido que es mejor testear todo en China antes del montaje de la maquinaria en Europa.

55.000 celdas al día

La planta valenciana tendrá, una vez esté concluida la primera fase, una capacidad de producción de 55.000 celdas al día. Los urbanos eléctricos del grupo Volkswagen equipan entre 97 y 110 celdas, por lo que cada día la gigafactoría de Sagunt producirá pilas para 560 coches.

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La gigafactoría tiene colocada la producción para su primera fase con los pedidos de Martorell, Landaben y Palmela. Oliver Blume, CEO del Grupo Volkswagen, señaló la semana pasada durante el arranque de la producción en Barcelona: "Nuestro objetivo es acelerar el impulso de la electrificación en Europa. Estamos invirtiendo miles de millones para convertir a España en un hub de la electromovilidad, y estamos dejando algo muy claro: aunque la competencia global se intensifica, creemos en nuestro mercado local, Europa; nuestra familia de coches eléctricos urbanos será de Europa y para Europa".