Astrid Barrio cree que la Comunitat Valenciana puede jugar un papel de mediadora en esta España compleja

La Comunitat Valenciana puede jugar un papel "mediador" o de "bisagra" en una España tan compleja como la actual gracias a su ubicación estratégica y sus peculiaridades económicas, políticas y culturales que la convierten en un bastión central en el Mediterráneo español, según ha asegurado Astrid Barrio, profesora Titular de Ciencia Política en la Universitat de València, durante su intervención en la jornada 'Los motores económicos de València. Empresa, geopolítica y talento emprendedor'', organizada por Levante-EMV, Prensa Ibérica y el suplemento económico de ambos, 'Activos'.

La experta asegura que "Valencia es capaz de movilizar unas solidaridades hacia el centro que a lo mejor Cataluña no puede movilizar o movilizar otras lealtades que Cataluña no podría. Puede ejercer esta función de mediador. Yo creo que en cierta medida es a lo que aspiraba a hacer Ximo Puig cuando era presidente de la Generalitat".

En un diálogo moderado por el director de Información Económica de Prensa Ibérica, Martí Saballs, Barrio no ha eludido algunas cuestiones clave de la política actual. Así, preguntada por la "sensación" de que son los gobiernos autonómicos los que realmente están dirigiendo el país y no La Moncloa, la polítologa ha afirmado con claridad que, en su opinión, "es un fraude" que el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez no haya aprobado los presupuestos del Estado en todo lo que lleva de legislatura. Según su criterio, puede hacerlo gracias al incremento en la recaudación o por haber utilizado parte de los fondos europeos para gasto corriente.

2027

¿Qué sucederá en 2027, cuando concluye oficialmente la legislatura? Barrio ha afirmado que "en España han pasado cosas extraordinarias, así que no me atrevo a hacer ningún augurio. Todo dependerá de la situación judicial del Gobierno y del PSOE". Según ha dicho, es "bastante probable que vamos a un cambio de Gobierno, pero eso también se preveía en 2023 y no sucedió. Todo dependerá de cuándo se celebren las elecciones y de cómo se presenten el PSOE y la izquierda que está a su izquierda".

Martí Saballs y Astrid Barrio, durante el evento celebrado en València / Fernando Bustamante

Astrid Barrio había iniciado su intervención en este foro explicando cómo el mundo relativamente seguro de hace pocas décadas se ha trocado en otro plagado de incertidumbres. "Veniamos de un mundo plagado de certezas, en paz, con crecimiento, en el que parecía que triunfaba la globalización", ha dicho antes de añadir que todo eso empezó a cambiar con la crisis económica de 2008, que truncó las expectativas de futuro, y al hecho de que no prosperara la primavera democrática árabe. Este fracaso devino en guerras como la de Siria y en masivas inmigraciones en 2015.

Expectativas

"Ya se ven cambios en expectativas" que se acrecientan con la covid y el daño a la globalización que provocan las rupturas en las cadenas de suministro, así como con la invasión rusa de Ucrania, que trae la guerra a Europa y obliga a esta a repensar sus "enormes dependencias energéticas". Los últimos fenómenos dañinos han sido los arenceles de Trump y su arremetida contra el libre comercio y la guerra en Irán y sus efectos sobre el petróleo y las solidez de las rutas marítimas tras el bloqueo del estrecho de Ormuz.

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¿Qué ha pasado? Barrio considera que "no es que haya habido un gran cambio en las tendencias de fondo, sino en las expectativas de lo que creíamos que era inevitable". Antes, añade, se creía que todo lo explicaba la economía, pero "hemos vuelto a la política. En la lucha de poder clásica vemos un fondo económico, pero prima lo político. No es lo que deciden los mercados, sino la política con connotaciones económicas". "Vamos hacia un sistema en que los Estados son fundamentales, un régimen bipolar China-EE UU. La gran duda es qué pasará con Europa entre esos dos polos