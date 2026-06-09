"Los emprendedores no necesitamos ayudas sino que no nos pongan obstáculos"

No quieren ayudas, quieren que no les pongan obstáculos. Es una de las reivindicaciones que cuatro emprendedores, todos ellos patrocinados por la Lanzadera del dueño de Mercadona, Juan Roig, expusieron en "Nuevas empresas, nuevas ideas, nuevos liderazgos", la mesa de debate sobre startups integrada en la jornada 'Los motores económicos de València. Empresa, geopolítica y talento emprendedor', organizada por Levante-EMV, Prensa Ibérica y el suplemento económico de ambos, Activos.

"Que no nos pongan barreras". Así de contundente se expresó Jesús Cortina, impulsor de kliniKOS, especializada en gestión de clínicas a través de la Inteligencia Artificial, quien añadió que las trabas no solo vienen por parte de la administración pública, sino también de la banca, cuando la financiación es uno de los factores clave en la supervivencia de estas firmas. "No necesitamos ayudas, sino que no nos pongan obstáculos", se sumó Clara Haba, fundadora de Your Friends Are Boring, una firma que se dedica a conectar a personas que quieren vivir experiencias reales y conocer a gente con intereses compartidos.

Referentes

Por su parte, Empar Hoyo, fundadora de Voira, dedicada a abanicos artesanales de lujo asequibles, echa en falta la existencia de grandes referentes en el mundo de las startups, como sí los hay entre las grandes empresas. Por último, Rodrigo Manrique, CEO de Veiko, una plataforma tecnológica que conecta concesionarios oficiales con profesionales de la compraventa para agilizar el remarketing de vehículos de ocasión, cree que en España falta conocimiento sobre el mundo de las startups en los ciclos formativos y considera que el mismo está reservado solo a familias pudientes: "Que la educación pública incluya el mundo startup", afirma.

Rodrigo Manrique y Jesús Cortina, junto a la moderadora, Silvia Tomás / Fernando Bustamante

Durante su intervención, los cuatro ponderaron las virtudes de València como lugar estratégico para el desarrollo del mundo emprendedor, con referencias al entramado que supone en todo ello la Marina de Empresas impulsada por Juan Roig. Preguntados por los retos que han enfrentado para llegar a su actual situación, Cortina pone en primer lugar el capital y el reto de convencer al mercado de las bondades del proyecto, pero también añade la necesidad de atraer talento, una iniciativa muy "difícil en un mundo globalizado".

Impuestos

Cortina, por su parte, cree que el mayor reto del emprendedor es "aguantar las multitareas. Ser líder del proyecto y de todas sus áreas es complicado". Haba confesó que venía de pasar un año no demasiado bueno, en el sentido de que su empresa tenido un buen ejercicio y "nos han dado premios y fondos, pero la sorpresa ha venido por los impuestos que nos cobrado. Nunca habíamos tenido tanto dinero ni nos habíamos gastado tanto".

Noticias relacionadas

Finalmente, los emprendedores respondieron a una cuestión crucial: ¿Quieren seguir siendo lo que son?. Jesús Cortina lo dejó muy claro, porque dijo que "esa es mi forma de vida. No sería feliz de otra manera. Lo hago por egoismo". Manrique, por su parte, afirmó que "estoy encantado de haber emprendido, pero no volvería a hacerlo. Mi ilusión ahora es convertir mi proyecto en una empresa sólida. Quiero ser empresario, no empezar de cero". Haba recurrió a un cierto lirismo al afirmar que los emprendedores "somos románticos, vivimos en la inestabilidad".