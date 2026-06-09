Eusebio Monzó: "Las personas deben ser el indicador fundamental como reparto de los recursos"

Eusebio Monzó, secretario autonómico de Hacienda y Financiación de la Generalitat Valenciana, ha asegurado este martes que "las personas debe ser el indicador fundamental como reparto de las necesidades de los recursos". Monzó ha participado en el encuentro 'Los motores económicos de València. Empresa, geopolítica y talento emprendedor', organizado por Levante-EMV, Activos y Prensa Ibérica, celebrado en Las Naves.

Monzó se ha referido en su intervención a aspectos como el contexto económico de la Comunitat Valenciana, la financiación autonómica y el papel que debe jugar la administración en este contexto.

Según el secretario autonómico, "estamos en un contexto marcado por mucha incertidumbre y volatilidad, muchos cambios que se producen de manera muy rápida, que obligan a la empresa, a la administración y a la sociedad en general a adaptarse rápidamente"

Monzó se ha referido en esta línea a las "tensiones comerciales, aranceles, inflación o transición hacia un nuevo modelo energético, que lo estamos viendo en compañías del sector azulejero en Castellón, en cómo les afecta al modelo productivo". "En este contexto, me gustaría resaltar la capacidad de adaptación de nuestro tejido productivo".

El dirigente hizo alusión a la dana de 2024, cuando "hemos vivido una de las mayores catástrofes naturales en los últimos años". "He vivido en primera persona esta capacidad de adaptación, y me gustaría poner en valor que nuestra comunidad está creciendo al 3,2 por encima de la media en términos de PIB. Tenemos un mayor número de afiliados a Seguridad Social y el consumo interno es lo que está favoreciendo este crecimiento".

Crecimiento autonómico

Monzó ha lamentado que "siempre se oyen las críticas que tenemos entre distintas administraciones y está bien si es una crítica que sirve para construir. Yo hoy quiero poner en valor que el conjunto de administraciones, empresas, sociedad civil ha hecho posible este crecimiento. Estamos creciendo más que en el resto de España".

El secretario autonómico ha hablado también en su intervención sobre la financiación autonómica. Ha recordado que el pasado mes de enero mantuvieron una reunión con el Ministerio de Hacienda, en el Consejo de Política Fiscal, y ahí se hizo una propuesta "de lo que debería de ser el nuevo modelo de financiación autonómica. Hubo un rechazo mayoritario de 14 de las 15 comunidades autónomas, solo Cataluña hizo una valoración positiva de esta propuesta", ha lamentado.

Monzó ha asegurado que "España no es un país unitario. El nivel de descentralización que hemos tenido a lo largo de los últimos casi 50 años que va a cumplir la Constitución ha sido, en términos generales, muy positivo para todas las comunidades autónomas. A mí me gusta hablar de la España autonómica".

Para Monzó, "el nivel de descentralización en nuestro país no es similar al de otros. Pero esta descentralización es en los gastos, no en los ingresos". Una transferencia de la recaudación del 100 % del IRPF para Cataluña, en su opinión "rompería el modelo actual que tenemos". España, ha dicho, "tampoco es un Estado confederal y, mucho menos, es un Estado plurinacional, aunque algunos últimamente están avanzando en esta línea".

Plurinacionalidad

En este sentido, Monzó ha explicado que "la Comunitat Valenciana ha retrocedido 15 puntos en la renta media per cápita en los últimos 30 años, desde que entramos en la Unión Europea, hemos reducido, no tanto por la reducción de Producto Interior Bruto, pero sí más por el aumento de población. Si alguien cree que si desde el punto de vista valenciano, esta plurinacionalidad puede beneficiarnos, está equivocado".

Monzó ha explicado que la propuesta de financiación "tiene que estar basada en la población". "Desde la Comunitat Valenciana defendemos a las personas, la población debe ser el indicador fundamental como reparto de necesidad de recursos. Todos debemos tener los mismos recursos y hay dos principios que deben de regir este nuevo sistema que tampoco están en la propuesta del modelo actual. El primero es la igualdad, independientemente de la comunidad autónoma en la que uno resida".

La segunda cuestión, ha añadido, es "la solidaridad interterritorial, que nos ha permitido avanzar a lo largo de estos años, y esta solidaridad debe prevalecer sobre otros aspectos. Mientras no llega este nuevo sistema, estamos reclamando un fondo de nivelación transitorio e instamos a que el Ministerio de Hacienda convoque un Consejo de Política Fiscal en el que todas las comunidades autónomas podamos hacer nuestras propuestas".

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En cuanto a las empresas en este entorno de incertidumbre, las administraciones "debemos ser capaces de actuar como facilitadores, aliados del tejido empresarial y garantes de la estabilidad y de la confianza en cuatro aspectos fundamentales: en primer lugar, seguridad jurídica y estabilidad regulatoria son elementos imprescindibles; agilidad administrativa y simplificación; consideramos fundamental la colaboración público-privada como palanca para impulsar los sectores estratégicos; y, por último, innovación y digitalización".