La ITV provisional de Torrent abrirá en un mes para aliviar colapsos y listas de espera de meses

El conductor que pretenda buscar una cita para la revisión de su vehículo (ITV) en la provincia de Valencia en un corto plazo de tiempo lo tiene más que crudo. La web de reserva de fechas Sitval muestra un colapso prácticamente total. De las 13 estaciones de inspección técnica de vehículos, solo una (en el momento de esta búsqueda), Utiel, tiene disponibilidad en menos de un mes. El resto luce una señal roja que revela que no hay ni un hueco libre hasta después de mes y medio, por lo menos.

Para aliviar algo ese atasco, la Conselleria de Industria ha anunciado este lunes que continúa avanzando en la puesta en marcha de la nueva estación provisional de Torrent. Según han avanzado a este diario desde conselleria, la instalación comenzará a funcionar en un mes, aproximadamente. "Se trata de una infraestructura estratégica destinada a reforzar la red pública de inspección técnica de vehículos de la Comunitat Valenciana y mejorar la atención prestada a la ciudadanía", explican desde Industria.

Desde la conselleria recuerdan que la estación definitiva de Torrent será la que sustituya a la de Riba-roja de Túria, una de las instalaciones más saturadas de la red de ITV de la provincia y que actualmente no ofrece cita disponible hasta el próximo 28 de julio. Esta estación definitiva, explican las mimas fuentes, no estará operativa hasta dentro de "un par de años".

Mientras, en la estación provisional de Torrent, en materia de equipamiento, se están realizando labores de instalación, conexión, calibración y puesta en servicio de los distintos equipos de inspección, entre los que se encuentran los analizadores de gases, opacímetros, sonómetros, frenómetros, detectores de holguras y demás equipos reglamentarios. Estas actuaciones incluyen la ejecución de pruebas operativas y verificaciones metrológicas destinadas a garantizar el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos por la normativa vigente.

Colas en la estación de la ITV en el polígono de Vara de Quart, en una imagen reciente. / Miguel Ángel Montesinos

La nueva estación contará con dos líneas de inspección para vehículos ligeros y "permitirá incrementar la capacidad operativa del servicio en una de las áreas con mayor demanda de inspecciones de la provincia de Valencia, contribuyendo a reducir los tiempos de espera y acercando el servicio a los usuarios del área metropolitana", según Industria.

Futura norma europea

Desde Industria explican que, además de para hacer frente a la demanda de citas y aliviar el colapso, "la nueva estación ha sido concebida teniendo en consideración la futura evolución de la normativa europea en materia de inspección técnica de vehículos. Su diseño y planificación se han desarrollado atendiendo a la revisión del marco normativo europeo de control técnico actualmente impulsada por las instituciones de la Unión Europea".

Entre las actuaciones desarrolladas para la puesta en marcha de la nueva estación ITV de Torrent figura la configuración, parametrización y verificación de los sistemas informáticos que darán soporte a la actividad inspectora. Estos trabajos incluyen la adaptación de aplicaciones de gestión, la integración con los equipos de inspección y la realización de pruebas funcionales destinadas a garantizar la correcta transmisión, almacenamiento y tratamiento de la información generada durante el proceso de inspección.

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Asimismo, se ha llevado a cabo la configuración y validación de los dispositivos móviles utilizados por el personal inspector, verificando las comunicaciones con los servidores corporativos, la sincronización de datos y el correcto funcionamiento de las aplicaciones operativas necesarias para el desarrollo de las inspecciones técnicas.