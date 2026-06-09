Lion Capital Group impulsa el acceso a la vivienda con el lanzamiento de Loker Finance

Lion Capital Group anuncia el lanzamiento de Loker Finance, su nueva línea de negocio especializada en intermediación hipotecaria y estructuración financiera personalizada. La iniciativa nace con un objetivo claro: facilitar el acceso a la financiación en un momento en el que comprar una vivienda se ha convertido en uno de los mayores retos para particulares, familias e inversores.

La incorporación de Loker Finance refuerza la evolución del modelo de Lion Capital Group, que amplía así su propuesta para ofrecer un servicio integral capaz de acompañar al cliente durante todo el proceso inmobiliario, desde la búsqueda del inmueble hasta la obtención de financiación.

Un modelo de intermediación financiera con alcance nacional

Aunque forma parte del ecosistema de Lion Capital Group, Loker Finance opera a nivel nacional y trabaja con todas las entidades bancarias del país. La compañía presta servicio tanto a clientes nacionales como a extranjeros residentes y no residentes que desean adquirir una vivienda en España.

El modelo permite dar respuesta a perfiles muy distintos, desde compradores jóvenes que buscan acceder a su primera vivienda hasta empresas o inversores internacionales.

En sus primeros cinco meses de actividad, Loker Finance ha cerrado 188 operaciones y ha gestionado cerca de 47 millones de euros en financiación concedida, cifras que reflejan la rápida acogida del servicio y el crecimiento de la demanda de soluciones hipotecarias personalizadas.

“Siempre he tenido la visión de ayudar a las personas a llevar a cabo la compra de una vivienda. Hay mucho desconocimiento alrededor de las hipotecas y nuestro objetivo es simplificar un proceso que muchas veces resulta demasiado complejo para el cliente. Gracias al respaldo de Lion Capital Group, hoy podemos llegar a muchas más personas y hacerlo de una forma mucho más eficiente”, explica Íñigo Aguirre, CEO de Loker Finance.

La figura del bróker hipotecario gana peso en España

Loker Finance nace con la intención de acercar y normalizar la figura del bróker hipotecario en España, ofreciendo un servicio centrado en el asesoramiento personalizado y en la educación financiera del cliente.

El proceso comienza con un estudio gratuito y sin compromiso para analizar la situación de cada persona y determinar su capacidad de compra. A partir de ahí, el equipo acompaña al cliente durante toda la operación, trabajando exclusivamente a éxito.

“Queremos que la gente pueda hipotecarse con seguridad, entendiendo perfectamente el proceso y tomando decisiones con información clara. Si una operación no sale adelante, el cliente no asume ningún coste”, señala Aguirre.

El mercado hipotecario español superó las 500.000 operaciones en 2025, consolidando una etapa de alta actividad. En paralelo, la figura del intermediario hipotecario continúa ganando presencia dentro del sector financiero, impulsada por la necesidad de contar con asesoramiento especializado ante un mercado cada vez más complejo.

La diversidad de productos bancarios, las diferencias entre condiciones hipotecarias y la dificultad para interpretar correctamente determinadas cláusulas han convertido el acompañamiento profesional en un elemento cada vez más relevante para quienes buscan financiación.

Expansión y objetivos de futuro

La compañía prevé mantener un crecimiento sostenido durante los próximos años y consolidarse como uno de los referentes nacionales en intermediación financiera.

Dentro de su hoja de ruta, Loker Finance contempla alcanzar una plantilla de 100 trabajadores antes de finalizar 2027, reforzando su presencia en distintos puntos del territorio nacional y ampliando su capacidad operativa.

Con este lanzamiento, Lion Capital Group da un paso más en su estrategia de integración de servicios, apostando por un modelo donde el análisis inmobiliario y la planificación financiera forman parte de una misma decisión.