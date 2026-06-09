"La llegada de la inteligencia artificial va demasiado deprisa y deberíamos pararlo"

Destacados representantes del tejido empresarial valenciano han reflexionado este martes sobre asuntos como competitividad, internacionalización, consumo, industria, digitalización o ciberseguridad en la jornada 'Los motores económicos de València. Empresa, geopolítica y talento emprendedor', organizada por Levante-EMV, Activos y Prensa Ibérica, y celebrada en Las Naves.

Entre las conclusiones de la mesa redonda 'Empresarios activos: la empresa valenciana ante el nuevo ciclo económico' destacaron asuntos como "la paradoja de la evolución macroenconómica y la realidad de las familias" o la amenaza de la llamada 'inteligencia artificial ofensiva'.

En el debate -moderado por el jefe de Economía de Levante-EMV, Jordi Cuenca- han participado José Vicente Morata, presidente de la Cámara de Comercio de València; Silvia Lázaro, directora socio-cliente y marketing de Consum; José Rosell, presidente de S2 Grupo y Amaya Fernández, presidenta de Quimacova, CEO de Irysem y vicepresidenta de Nunsys.

"Un mundo muy diferente"

Ante los efectos de la guerra de Irán en el tejido empresarial valenciano Rosell, responsable de la compañía especializada en ciberseguridad y ciberinteligencia, ha explicado que "el mundo es un lugar muy diferente, pero no solo por los conflictos internacionales, sino por la llegada de tecnologías disruptivas, como es el caso, ya no de la inteligencia artificial generativa, sino de la IA agéntica y todo lo que conlleva. Anthropic [empresa de investigación y seguridad en inteligencia artificial fundada por antiguos ingenieros y directivos de OpenAI, padres de ChatGPT] aseguró que tenemos que parar el desarrollo de esta inteligencia artificial".

En este sentido, Rosell ha sostenido que "estamos en un conflicto permanente, en un mundo que nos hemos inventado nosotros, que es el mundo digital; y no concebimos el mundo de hoy sin hacer uso de las tecnologías. Y la ciberseguridad es una necesidad del mundo digital. No somos aún conscientes de dónde nos hemos metido. Hemos apostado mucho por la tecnología sin apostar igual por su securización", ha señalado.

Un momento de la mesa redonda, celebrada este martes en Las Naves. / Fernando Bustamante

"En el mundo físico estamos acostumbrados a tener seguridad. En el mundo digital no tenemos esa protección. Para empezar, porque las fronteras no existen. Hay un único mundo con 5.000 millones de personas y hay mucha gente buena y mucha gente mala. Y los estados campan a sus anchas. La llegada de la inteligencia artificial va demasiado deprisa y deberíamos pararlo. Lo que pasa es que esto es imposible parar", ha señalado Rosell.

"A los que nos dedicamos a la seguridad nos preocupa mucho la 'inteligencia artificial ofensiva'. Me pone los pelos de punta solo decirlo. En la IA generativa tú le preguntas y te responde. La IA agéntica, que es lo que llevamos ya trabajando y viviendo desde hace algún tiempo, son agentes de inteligencia artificial. Anthropic explicaba que esta IA se diseña a ella misma y se mejora. El mundo de la IA ofensiva busca vulnerabilidades de la tecnología. Eso nos preocupa y mucho".

De la ternera al pollo y del pollo al huevo

Por su parte, Lázaro ha hecho una reflexión en la que los millones de consumidores podrían verse reflejados y ha hablado de la "paradoja que existe entre la evolución macroeconómica y la realidad de las familias".

Desde Consum, ha explicado, "tenemos el pulso muy cogido al consumidor y creemos que está más empobrecido. Al final, las subidas salariales no han acompañado el incremento de inflación".

En su opinión, la clase política "no está viviendo esa realidad". "Parece que la macroeconomía va muy bien y eso nos debería llevar a todos a una situación de alegría. Pero tenemos un consumidor que mira mucho su presupuesto".

La directiva de la cooperativa ha puesto un ejemplo muy claro: "Hacemos mucho seguimiento y sabemos que realmente cuesta llegar al fin de mes. Notamos muchos cambios de hábitos de consumo. Hoy se hacen más visitas al supermercado y las cestas son más pequeñas. Esto es un síntoma claro de que el consumidor está mirando mucho su presupuesto y que intenta ir contra el desperdicio alimentario".

Además, han constatado cambios en hábitos de consumo, como la compra del tipo de proteína. "Pasamos de comprar ternera a pollo y de pollo a huevo. Se va abaratando la proteína y hay mix de marcas líderes y marcas propias. Todo eso demuestra que hay un problema real de economía familiar".

El impacto de la guerra

Lázaro ha asegurado que el conflicto en Oriente Medio sí está teniendo "un impacto directo" en el sector. "No es una problemática en el suministro energético, pero sí de coste", ha dicho. En el sector de la distribución, "el transporte es una partida clave dentro de nuestra cuenta de explotación y, por supuesto, la guerra ha tenido un impacto importante de incremento".

Lázaro, por otro lado, ha añadido que "no me atrevería a decir que vamos a tener un problema de desabastecimiento, pero sí nos encontramos con tensiones en la cadena de suministro; además hay que tener en cuenta el componente clave de la climatología. Estamos en momentos de situaciones climatológicas muy adversas que pueden llegar a arruinar el posible abastecimiento de determinados productos. Hace unos años, salías a comprar y tenías de todo y, además, opción donde elegir. Ahora mismo, nuestra premisa es garantizar suministro. El coste ya directamente juega un papel secundario".

Fortalezas de la Comunitat Valenciana

Por su parte, Morata defendió las fortalezas de la Comunitat Valenciana frente a mercados competidores y entre ellas ha mencionado su situación estratégica en la zona mediterránea, el mix energético, así como ventajas en el área del conocimiento a través de la red de universidades y parques tecnológicos.

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Igualmente, Fernández ha dicho ser "optimista" en cuanto a la situación empresarial valenciana en general y a la química en particular. "La química valenciana está en un momento de posición fuerte frente a lo que está pasando en Europa, donde la química básica está de capa caída. La Comunitat Valenciana destaca en química de especialidad y química técnica, con lo cual el sector va bien", ha concluido.