Los salarios de los valencianos se alejan de la media española pese a crecer más que la inflación

Los salarios de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana están creciendo por encima de la inflación, pero, pese a ello, no han conseguido recortar distancias con la media española. Al contrario, se están alejando de ese objetivo. Además, los separa un mundo de 2.700 euros de la media nacional y del territorio, el País Vasco, con las remuneraciones más elevadas: 26.816 frente a 35.170. O, lo que es lo mismo: más de 8.000 euros en favor de los segundos.

El salario en la Comunitat Valenciana se situó, como ha quedado dicho, en los 26.816, mientras que la media nacional subió a los 29.540 euros, según los últimos datos publicados a finales de mayo por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que corresponden al cierre de 2024. Es una de las autonomías que se encuentran entre las zonas media y baja del escalafón. La tasa de variación anual fue del 4,6 %, siete décimas por debajo del 5,3 % de la media española. Aquel ejercicio, la inflación terminó en el 2,8 %. Por tanto, las remuneraciones crecieron casi 2 puntos más que los precios, pero en el caso del conjunto del país lo hiceron en 2,5.

Brecha de género

Las situación de las mujeres es ligeramente peor en la Comunitat Valenciana. Las féminas en este territorio percibieron en dicho ejercicio 24.208 euros anuales, con una subida del 4,3 %. Este porcentaje está por debajo del 5,1 % de la media nacional. O sea, crece la brecha. Las valencianas cobran 24.228 euros anuales, frente a los 26.904 del total de españolas. Por su parte, los hombres ingresaron de media 29.356 euros, con un aumento del 5,1 % que se queda a cuatro décimas del de los varones españoles, que percibieron 32.057 euros al año.

Los obreros de la construcción cobran casi 27.000 euros / Francisco Calabuig

El INE analiza también cuáles son las secciones de actividad económica y sus respectivas remuneraciones. La primera posición por volumen de emolumentos le corresponde al sector del suministro de energía, donde los salarios alcanzan los 57.913 euros anuales. Es una cantidad que práticamente duplica los 29.540 de media nacional. Muy cerca aparecen las actividades financieras, donde sus trabajadores ingresan 51.862 euros. La tercera posición de este peculiar escalfón corresponde al sector de información y comunicaciones, con 42.741.

Peor pagados

En el otro lado de la balanza aparece la hostelería, que es la actividad donde se abonan los salarios más bajos, con 17.653 euros anuales. A continuación figuran las actividades artísticas, con 20.383 euros y único sector que experimenta una reducción interanual, concretamente del 1,2 %. La tercera plaza por la cola la ocupan las actividades administrativas, con 21.096 euros.

La situación es, si cabe, peor para las mujeres españolas. Si trabajan en hostelería cobran 16.222 euros, si lo hacen en actividades administrativas suben a los 17.611 y si es en actividades artístivas, llegan a los 18.551 euros. En los tres casos, la brecha de género es de calado, ya que los hombres cobran de media en cada uno de estos oficios la siguiente cantidad: 19.526 euros si es hostelero, 21.884 si se dedica a actividades artísticas y 25.640 si es administrativo. Esta última profesión es una de las que la distancia entre sexos es mayor, casi 8.000 euros, aunque esta no es tan grande como en las actividades financieras, donde las mujeres ingresan 46.725 euros y los hombres, 58.783. Por tanto, algo más de 12.000 euros.

Noticias relacionadas

Oficios

Otro detalle que ofrece el INE es el de los oficios. En este caso, la profesión mejor remunerada a gran distancia de las demás es la de directores y gerentes, que percibieron 63.865 euros anuales. Acto seguido surge la categoría de 'otros técnicos y profesiones', con 45.513 euros anuales y la de 'técnicos y profesionales', con 40.554. Por abajo del escalafón aparecen en primer lugar los trabajadores no cualificados en servicios, que ingresan 16.062 euros. Justo por encima están los trabajadores de servicios de restauración, con 18.918 euros, y luego van los empleados de los servicios de salud, con 19.479 euros.