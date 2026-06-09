Los universitarios afrontan el curso más caro de la historia con habitaciones en València a 500 euros

Los universitarios afrontarán a partir de septiembre el curso más caro de la historia con habitaciones a entre 400 y 500 euros al mes. Un piso de estudiantes con tres habitaciones y dos baños ya cuesta 1.500 euros al mes, gastos y comida aparte. La alternativa de una residencia se dispara a entre 600 y 700, aunque ahí sí están cubiertos todos los gastos.

València tiene una demanda de 41.153 camas para estudiantes universitarios frente a la oferta actual de plazas de residencias de solo 6.000. Por encima está Madrid con un total de 107.333 estudiantes y Barcelona con 62.061, aunque su oferta de plazas es mayor. Además, el número de estudiantes del programa Erasmus ha aumentado un 10 % desde 2019.

El precio de los pisos de estudiantes en València se ha doblado en los últimos cinco años y el coste no para de subir. Vicente Díez, portavoz del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Valencia, apunta que los precios de las habitaciones para el próximo curso han subido de media entre un 10 % y un 15 %. "Las reservas comenzaron en mayo y este mes es el más fuerte porque las familias lo quieren dejar resuelto", apunta.

El portavoz de los API, que tiene la agencia en la zona de Blasco Ibáñez y que está especializado en los pisos para estudiantes, precisa que el coste de los cuartos "ronda entre los 400 y 500 euros" a lo que hay que sumar 50 euros de gastos. "Los pisos de tres habitaciones y dos baños salen por 1.500 euros al mes y los de tres dormitorios y un baño por 1.300 euros", señala.

Reservas por internet

Díez añade que la demanda es tan alta que algunas familias reservan las habitaciones por internet "sin llegar a verlas". "Por debajo de 400 euros al mes hay muy poco. Suelen ser habitaciones alejadas de las zonas de estudiantes", indica el portavoz de los API.

El Cap i Casal cuenta con ocho universidades y centros de educación superior de reconocido prestigio en los que están matriculados 105.000 alumnos. Según coinciden los promotores inmobiliarios, la oferta universitaria sumada a la climatología y a la calidad de vida han convertido a la ciudad en una de las más atractivas de España para los estudiantes nacionales y también para los más de 17.000 extranjeros que se instalan cada año para cursar Erasmus, másteres y otros estudios universitarios.

Inmobiliaria que alquila habitaciones. / German Caballero

Residencias de estudiantes

Las residencias de estudiantes en València están ganando terreno por el subidón del coste del alquiler y por los servicios complementarios que ofrecen. Estos servicios van desde comedor, lavandería, limpieza, seguridad, áreas de estudio, gimnasio y espacios de ocio. Los fondos han visto una ventana de oportunidad y se han lanzado a invertir en nuevos proyectos de residencias por el aumento de universitarios que experimenta el Cap i Casal y por la crisis de la vivienda.

En el caso del Cap i Casal, los operadores consideran especialmente interesante el nicho de las residencias de estudiantes por la escasa oferta y porque el número de universitarios crece al ritmo de un 3 % al año por la llegada de alumnos extranjeros. La tasa de provisión de camas (número de plazas en relación con el de estudiantes) es del 6 %, por debajo del 8 % de Madrid y Barcelona y muy por detrás del 14 % de la media europea.

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Procedencia

Según cifras del gestor de residencias Resa, en cuanto a procedencias nacionales destacan los estudiantes de Alicante (18 %), Islas Baleares (8 %), Albacete (6 %) y Murcia (6 %). Sobre el total de estudiantes internacionales, a la cabeza se posiciona Estados Unidos (14 %), seguido de Italia (12 %), Francia (6 %), Alemania (4 %) y México (3 %).