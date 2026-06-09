Vacaciones más caras a partir del 1 de julio: casi 100 euros por un depósito de gasolina

El próximo 1 de julio está marcado en rojo para millones de conductores valencianos que tienen previsto viajar en coche estas vacaciones. La rebaja fiscal que el Gobierno aprobó el pasado 21 de marzo —y que rebajó el IVA de los carburantes del 21 % al 10 %, al tiempo que ajustó el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos a los mínimos comunitarios— expira el 30 de junio, es decir, en poco más de tres semanas. De momento, el Ejecutivo no ha confirmado si la prorrogará. Si no lo hace, llenar el depósito este verano, con las vacaciones a la vuelta de la esquina, puede salir cerca de 20 euros más caro que hoy mismo.

Con los precios medios a 1,49 euros por litro de gasolina y 1,58 euros por litro de diésel en la provincia de Valencia con las bonificaciones en vigor, llenar un depósito medio de 55 litros cuesta 81,95 euros en gasolina y 86,9 euros en diésel. Cifras ya de por sí elevadas para cualquier bolsillo, pero que podrían quedarse en anécdota si el decreto no se renueva.

Desde la Federación Mediterránea de Empresarios de Estaciones de Servicio (Fedmes) explican que todavía no han detectado que el cliente haga acopio de combustible de cara a la primera parte de la 'operación salida' por carretera de este verano, pero sí solicitan al Gobierno que se prorrogue esta medida de alivio fiscal "hasta final de verano" y en función de cómo evolucione el conflicto de Irán y cierre del estrecho de Ormuz, detonante del incremento de precios de los combustibles.

Desde Fedmes valoran esta medida fiscal de manera positiva y consideran que su aplicación ha funcionado "bien tanto en estaciones de servicio como entre los conductores".

Gasto extra en vacaciones

El propio Real Decreto-ley 7/2026, aprobado en Consejo de Ministros extraordinario el 20 de marzo, cuantifica el efecto de las medidas: la reducción combinada del IVA y del impuesto especial se ha traducido en una bajada de aproximadamente 30 céntimos por litro en gasolina y 20 céntimos en diésel respecto a lo que costaría con la fiscalidad ordinaria. Si el 1 de julio vuelven los tipos habituales sin que el crudo haya bajado de forma significativa, la gasolina 95 se situaría en torno a los 1,79 euros el litro y el diésel en los 1,78 euros. Eso supone llenar ese mismo depósito de 55 litros por 98,45 euros en gasolina y 97,9 euros en diésel.

Imagen de archivo de vehículos en circulación durante el verano. / Germán Caballero

Estas cifras suponen más de 16 euros extra por repostaje en gasolina y casi 11 euros más en diésel. Una familia valenciana que haga dos repostajes completos durante las vacaciones de verano —ida y vuelta a la costa, con alguna escapada al interior— se dejaría entre 22 y 32 euros adicionales.

Cuando el conflicto bélico en Oriente Medio estalló a finales de febrero, los mercados del petróleo se dispararon y los precios en surtidor siguieron la misma dirección. Antes de que el Gobierno aprobara las medidas de emergencia, la gasolina llegó a rozar los 1,84 euros el litro y el diésel superó la barrera de los dos euros en algunas gasolineras valencianas. Fueron los precios más altos desde los máximos de 2022, cuando la invasión de Ucrania llevó ambos carburantes por encima de los dos euros.

Vigencia de las ayudas

Desde Fedmes se muestran cautos en cuanto a escenarios de futuro y evolución de la guerra. Si esa tensión en los mercados se mantiene o se agudiza y la rebaja fiscal desaparece al mismo tiempo, llenar el depósito de gasolina podría llegar a los 101,2 euros y el de diésel a más 110 euros, si alcanzara aquellos máximos del 21 de marzo.

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El propio decreto incluía un plazo de vigencia hasta el próximo 30 de junio. Es decir, que la prórroga no es automática, sino que ahora requiere una decisión política explícita del Ejecutivo.