La valenciana Family Cash crece un 14,6 % con una facturación récord de 771 millones en 2025

Family Cash, cadena de distribución valenciana, ha cerrado el año 2025 con una facturación neta de 771 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 14,6 % respecto al ejercicio anterior, según ha informado la empresa.

Estas cifras suponen, según los responsables de la compañía, un "récord histórico" de ventas derivado, de la incorporación de cuatro puntos de venta, lo que supone una progresión del 6 %.

José Canet, director general de Family Cash, destaca que se trata de unos resultados “muy positivos” que evidencian “un crecimiento sólido derivado de la confianza de nuestros consumidores, así como de la responsabilidad y la competencia de nuestros profesionales”. En ese sentido, ha asegurado que los datos muestran que Family Cash “está sabiendo encontrar un hueco cada vez más respetado en un sector tan competitivo como el de la distribución en España, convirtiéndose en una solución cada vez más recurrente para más familias”.

Inversión

En el ámbito de las inversiones la compañía ha superado los 30 millones de euros destinados a la optimización de su capacidad logística, al crecimiento orgánico de nuevos puntos de venta y a la mejora en el servicio de las actuales, así como a la puesta en marcha de diferentes proyectos de Responsabilidad Social Corporativa enfocados en la eficiencia energética como, por ejemplo, la instalación de placas fotovoltaicas en los hipermercados o la habilitación de plazas de aparcamiento para vehículos eléctricos.

Además, la ampliación de su red comercial gracias a las aperturas de nuevos centros en Murcia, Tarragona, Leganés y Jerez de la Frontera ha permitido a la distribuidora incorporar 14.594 metros cuadrados de superficie de sala de venta, con lo que la cadena ha alcanzado un total de 170.024, lo que representa un crecimiento de 8,58% respecto a 2024.

Respecto a las perspectivas de crecimiento para el año 2026, Family Cash incide en que espera continuar ganando tracción mediante la consolidación de su tejido actual de establecimientos, al mismo tiempo que prevé superar el medio centenar de tiendas, tras los recientes anuncios de próximas aperturas en los municipios de Xàbia, Ontinyent, Alfafar, Alzira y Vila-real.

Una familia numerosa

En términos de empleabilidad, Family Cash cerró el ejercicio 2025 superando los 4.200 profesionales en su plantilla, después de que la empresa haya sumado más de 340 nuevos puestos de trabajo directos derivados de las cuatro aperturas llevadas a cabo durante el año, del refuerzo de personal en sus centros logísticos, así como de nuevas incorporaciones en las oficinas centrales de Xàtiva.

Grupo

Con respecto a las cifras consolidadas, Family Group, que cuenta, además de sus hipermercados, con negocios de estaciones de servicio, transporte de mercancías por carretera y elaboración de productos de aseo personal e higiene, entre otros, ha cerrado el ejercicio 2025 con una facturación neta de 920 millones de euros, lo que ha supuesto un incremento del 14 % con respecto a 2024, y una plantilla global de más de 4.600 profesionales.