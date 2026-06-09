Verano Joven 2026: requisitos, fechas y cómo solicitar los descuentos de hasta el 90% para viajar por España y Europa

Buenas noticias para los jóvenes valencianos: el Gobierno ha aprobado por cuarto año consecutivo los descuentos al transporte para este verano. Como en la pasada edición de 2025, las rebajas serán para viajes en autobús y tren por todo el territorio nacional y para pases Interrail por Europa. Estos descuentos aplicarán para viajes entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, ambos días incluidos.

Los descuentos varían en función del transporte y la distancia:

Un 90% de descuento para viajar en autobús regular de competencia estatal y en trenes de media distancia convencional y en red de ancho métrico .

y en . Un 50% de descuento para los trenes de larga distancia o alta velocidad, así como los títulos sencillos de trenes Avant, con un máximo de 30 euros menos por billete.

así como los títulos sencillos de trenes Avant, con un máximo de 30 euros menos por billete. Un 50% de descuento para los pases de Interrail Global Flexible, de 10 días en dos meses, siempre y cuando se comercialice a través de Renfe.

Requisitos para beneficiarse de los descuentos

Se podrán beneficiar de estos descuentos los jóvenes de entre 18 y 30 años con nacionalidad española o con residencia legal en España, es decir, los nacidos entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008.

Cómo acceder

Para optar a los descuentos, los interesados deberán registrarse con el DNI o NIE en la página web de Verano Joven que el Ministerio de Transportes habilitará en los próximos días. Si se cumplen los requisitos, el programa generará un código personal e intransferible que se deberá ingresar a la hora de adquirir billetes de tren o autobús y con el que se aplicará directamente la rebaja.

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El Ministerio de Transportes prevé invertir en esta compaña 130 millones, de la que se beneficiaron más de un millón y medio de viajeros en el último año. Según las cifras compartidas por la cartera liderada por Óscar Puente, en 2023, 2024 y 2025 se beneficiaron de los descuentos del 'verano joven' cerca de 4,1 millones de viajeros, que realizaron un total de 16 millones de desplazamientos. Solo en el último año este programa logró récord de viajes, unos 6,8 millones, una cifra un 30% superior a la edición de 2024.