El aeropuerto de Valencia, entre los 100 mejores del mundo: cuarto de España

Cerca de 12 millones de pasajeros pasaron por el aeropuerto de Valencia en 2025, según datos de Aena. Y quienes lo hicieron, al parecer, salieron satisfechos. El aeropuerto de Manises se ha colado entre los 100 mejores del mundo según el AirHelp Score 2026, el ranking internacional que cada año mide la experiencia de los pasajeros en 279 aeropuertos de 76 países. Valencia ocupa el puesto 89 global y es el cuarto mejor aeropuerto de España, con una nota de 7,73 sobre 10.

La posición tiene su mérito pues solo cinco aeropuertos españoles logran entrar en ese Top 100 mundial, y Manises es uno de ellos. Le superan en el ranking nacional Bilbao —el gran referente español, tercero de Europa y vigésimo primero del mundo con un 8,08—, Sevilla (35º mundial) y Gran Canaria (86º). Por detrás de Valencia, Adolfo Suárez Madrid-Barajas queda en el puesto 92, con un 7,72: apenas una centésima menos que el aeropuerto valenciano.

Alicante también suma

La Comunitat Valenciana tiene una segunda baza en la clasificación. El aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández aparece en el puesto 145 del mundo, con una puntuación de 7,53, lo que le sitúa como el séptimo aeropuerto español del ranking. Dos infraestructuras de una misma región entre los 150 mejores del planeta es un resultado que pocas comunidades autónomas pueden presumir.

Terraza con vistas a los aviones en el aeropuerto de Valencia. / Levante-EMV

El resto del listado nacional incluye a Barcelona-El Prat (127º), Fuerteventura (152º), Tenerife Norte (173º), Tenerife Sur (180º), Ibiza (183º), Lanzarote (221º), Málaga (232º) y Palma de Mallorca (244º). En total, 14 aeropuertos españoles figuran en la clasificación, aunque la mayoría han empeorado respecto al año anterior en un contexto de fuerte crecimiento del tráfico aéreo y mayor exigencia de los viajeros.

Qué mide el ranking

Para elaborar el AirHelp Score 2026, la compañía ha analizado datos operativos del periodo entre mayo de 2025 y abril de 2026, complementados con más de 14.000 valoraciones de pasajeros. La puntualidad de los vuelos tiene el mayor peso en la nota final, con un 60 %, mientras que la calidad del servicio y el confort de las instalaciones suman el 40 % restante.

"Los viajeros valoran cada vez más la experiencia global que ofrece un aeropuerto. Si bien la puntualidad continúa siendo esencial, factores como la limpieza, la accesibilidad o la comodidad de las instalaciones desempeñan un papel cada vez más relevante", explica Rosa García, experta legal de AirHelp.

El ranking mundial lo encabeza el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá, seguido por Fortaleza (Brasil) y Ciudad del Cabo (Sudáfrica). Brasil es el país con mayor presencia en los puestos destacados, con cinco aeropuertos en el top 10 global.

Intervenciones para mejorar

Cabe recordar que el aeropuerto de Valencia acometerá próximamente unas obras de mejora de sus instalaciones por 402 millones de euros. Como ya avanzó este diario, estas actuaciones para el periodo 2027-31 en el aeródromo de Manises tendrán como resultado una terminal con una superficie dos veces mayor que la actual, más espacio para área comercial, la construcción de una nueva Sala VIP o el asfaltado de la pista.

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Según fuentes del aeropuerto, uno de los objetivos del próximo Dora 2027-2031 —el plan director del recinto— "es realizar las inversiones necesarias para dotar al aeropuerto de Valencia de capacidad para la demanda futura".