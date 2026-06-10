Los caseros valencianos concentran cada vez más inmuebles y más de la mitad alquila dos o más propiedades

Los caseros valencianos acumulan cada vez más inmuebles de alquiler. El 55 % de las viviendas arrendadas en València pertenece a propietarios con dos o más pisos en el mercado, según un informe del Ministerio de Consumo en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Consumo alerta de que la evolución del mercado ha beneficiado a los multiarrendadores.

Las inmobiliarias insisten en que el 90 % de los propietarios de viviendas de alquiler en la Comunitat Valenciana son pequeños particulares. Sin embargo, el informe de Consumo y el CSIC revela que estos pequeños propietarios cada vez acumulan más casas.

El informe incide en que "la evidencia muestra que la figura del pequeño casero con una sola vivienda en alquiler no describe adecuadamente la realidad del mercado. Hay un grado significativo de concentración y, al considerar el conjunto del mercado —incluyendo empresas, fondos de inversión y vivienda pública—, los multiarrendadores controlan en torno al 60 % del total".

Esta concentración es todavía más intensa en los principales mercados urbanos. En ciudades como València, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Palma de Mallorca, Barcelona, Madrid o Málaga, los multiarrendadores controlan la mayor parte del alquiler, superando el promedio nacional. En el caso del Cap i Casal, los caseros con dos o más viviendas alquiladas representan el 55 % del mercado, según recoge el análisis.

Además, el crecimiento reciente del mercado no ha reforzado el peso del pequeño casero. Entre 2016 y 2023, el número de viviendas alquiladas por particulares aumentó de forma significativa, pero lo hizo más entre quienes alquilan varias propiedades (los multiarrendadores).

Cada vez más concentración

Mientras los caseros con una sola vivienda crecieron un 30,4 %, los multiarrendadores lo hicieron un 39,9 %. "Esto significa que el aumento de la oferta no ha supuesto una democratización del mercado del alquiler. Por el contrario, ha consolidado una estructura en la que quienes ya tenían varias viviendas son quienes más han crecido y quienes más capacidad tienen para seguir ampliando su presencia en el mercado", advierte el informe conjunto del Ministerio de Consumo y el CSIC.

En conjunto, "los datos apuntan a una tendencia clara: el alquiler en España funciona cada vez más bajo una lógica de concentración. El pequeño casero sigue existiendo, pero tiene un papel cada vez menos central. Hoy, el peso decisivo lo tienen los multiarrendadores, y los datos apuntan a una tendencia que seguirá reforzándose en los próximos años", señala el documento.

Un hombre observa el escaparate de una inmobiliaria en Torrent. / German Caballero

Alquileres por encima de 1.000 euros

De forma paralela, el coste de las rentas se ha disparado desde la pandemia. El 93 % de los alquileres en València ya se oferta por más de 1.000 euros al mes. El desplome de la oferta de pisos de alquiler por la rentabilidad del arrendamiento vacacional y de temporada, y el incremento de la demanda por el crecimiento poblacional han disparado el coste de los pisos. En el resto de Valencia la situación empieza a agravarse con un 75 % de los pisos por encima de los mil euros al mes.

En los últimos cinco años, el mercado ha pasado de una fase de ajuste a una de máximos históricos ininterrumpidos. Mientras que en 2020 con 650 euros había muchas opciones, en la actualidad esa cifra no cubre ni siquiera el alquiler de 254 habitaciones en el Cap i Casal ofertadas en Idealista.

Desequilibrio de oferta y demanda

El desequilibrio entre oferta y demanda se ha agravado por la llegada de miles de inmigrantes que acuden a la capital en busca de trabajo y que se acaban instalando en los municipios del área metropolitana, según vienen constatando los expertos . España alcanzó el 1 de enero de 2025 una población total de 49,08 millones de habitantes, superando por primera vez la barrera de los 49 millones.

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El crecimiento anual de 2024 fue de más de 458.000 personas, debido íntegramente al saldo migratorio positivo. La Comunitat Valenciana ha sido una de las regiones más dinámicas: su población creció un 5,5 % desde 2022, y el 84 % de ese aumento provino de población extranjera.