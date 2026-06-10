Consumo alerta sobre el engaño en el origen del arroz valenciano e insta a perseguir el fraude

El Ministerio de Consumo ha alertado sobre el engaño en el origen del arroz valenciano e insta a perseguir el fraude. Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha visitado este miércoles una parcela de arroz en Muntanyeta dels Sants (en Sueca) para conocer de primera mano la labor de los trabajadores agrícolas en los arrozales valencianos y reunirse con representantes de la organización profesional agraria La Unió Llauradora i Ramadera.

Estos trabajadores han denunciado que se están comercializando productos de arroz con la bandera de la Comunitat Valenciana sin que el etiquetado indique su origen real de esos productos. Desde esta organización agraria alertan sobre los efectos de esta práctica, que puede inducir a error al consumidor haciéndole creer que comprar arroz valenciano sin ninguna garantía de ello, y que, además, agravia al productor local, que sufre competencia desleal por el uso de símbolos de la Comunitat en arroz importado, algo que han denunciado ante la Generalitat Valenciana.

El ministro Bustinduy ha explicado que desde Consumo se ha reclamado al gobierno de la Comunitat Valenciana que designe a la autoridad competente y acredite la realización de estos controles oficiales sobre la calidad y el etiquetado de los alimentos, y recuerda que la Generalitat Valenciana es la única autonomía del Estado que no realiza el control oficial de la información alimentaria.

Posibles sanciones

En 2025, Andrés Barragá, secretario general de Consumo, envió una carta al secretario de Industria, Comercio y Consumo de la Generalitat Valenciana para reiterarle que "corresponde a las autoridades administrativas responsables de la materia de consumo en cada comunidad autónoma la tramitación y resolución de los procedimientos sancionadores derivados de las infracciones en materia de consumo que se cometan, aunque sea parcialmente, en sus respectivos territorios".

Barragán recordaba en esa misiva, además, que "el incumplimiento por parte de los operadores económicos de esta normativa está tipificado como infracción en materia de consumidores y usuarios". La reclamación ya se había hecho en varias ocasiones y la Generalitat sigue sin resolverlo.

Los informes de 2023 y 2024 del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria 2021-2025 recogen la información proporcionada por los servicios de inspección de las direcciones generales con competencias en consumo de todas las comunidades autónomas, excepto de la Comunitat Valenciana.

Controles

Además, tampoco se han recibido resultados relativos a los controles realizados en el año 2025 por parte de este territorio. La organización agraria La Unió Llauradora i Ramadera ha trasladado al Ministerio la denuncia presentada ante la Generalitat por el etiquetado del arroz.

Desde el sindicato aseguran que hay superficies que exhiben productos en estanterías identificadas con la bandera de la Comunitat Valenciana sin que el etiquetado indique el origen real de esos productos. Esto, denuncian desde La Unió, podría inducir a error al consumidor —que cree comprar arroz valenciano sin ninguna garantía de ello— y agravia al productor local, que sufre competencia desleal por el uso de símbolos de la Comunitat en arroz importado.

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El ministro Pablo Bustinduy ha instado a la Generalitat Valenciana a realizar los controles que le corresponden y designar a la autoridad competente para controlar y, en su caso, sancionar estas y otras posibles prácticas fraudulentas en los etiquetados de productos de proximidad.