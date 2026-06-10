Las empresas valencianas superan la media europea en digitalización, pero casi ninguna se protege frente a los ciberataques

El tejido empresarial valenciano ha dado un salto notable en digitalización: el 42 % de las empresas cuenta ya con presencia digital, una cifra que supera en 15,8 puntos la media de la Unión Europea. Sin embargo, tras ese avance se esconde que apenas el 1,9 % ha implantado soluciones avanzadas de ciberseguridad. Han entrado en internet, pero han dejado la puerta abierta.

Así lo recoge el informe 'Economía digital en la Comunitat Valenciana', elaborado por la Fundación LAB Mediterráneo -proyecto impulsado por AVE- y el IVIE, presentado este martes en València. El consejero delegado de S2 Grupo, José Rosell, fue tajante al respecto durante un acto celebrado este martes, organizado por Levante-EMV: "Hemos apostado mucho por la tecnología sin apostar igual por su securización". Una frase que resume con precisión el diagnóstico del estudio.

Héctor Dominguis, durante la presentación del informe. / Levante-EMV

La situación resulta especialmente llamativa si se tiene en cuenta que digitalización y rentabilidad van de la mano. Las empresas con presencia digital alcanzan niveles de rentabilidad del 7 %, frente al 5,2 % de las que no la tienen. Y cuando esa digitalización es integral —con especialistas TIC, ciberseguridad y modelos de gestión avanzada—, la rentabilidad supera el 13 %.

Sin embargo, ese nivel de digitalización completa es aún minoritario: solo el 14,1 % de las empresas con presencia digital ha incorporado herramientas avanzadas como analítica de datos, computación en la nube o inteligencia artificial, y únicamente el 15,2 % ha contratado especialistas TIC en la última década.

Quién digitaliza y quién no

El sector de actividad marca diferencias notables. Así, las manufacturas encabezan la presencia digital, con el 62,1 % de las empresas. Les siguen los servicios, con el 43,8 %, y la energía, con el 29,2 %. En el extremo opuesto, la construcción, con el 37,2 %, y el sector primario, con el 21,9 %, presentan los niveles más bajos.

Las empresas se digitalizan pero no tienen medidas contra ciberataques. / jesús hellín/EP

El tamaño también es determinante en la digitalización de las empresas valencianas. El informe recoge que el 90,3 % de las grandes compañías tiene página web propia activa, mientras que en las microempresas ese porcentaje cae al 35,6 %. Geográficamente, la digitalización se concentra en el área metropolitana de Valencia —que acumula el 18 % de las empresas digitales de la región—, el eje Alicante-Elx y algunos municipios industriales o turísticos de la costa.

Una transformación incompleta

Pese a superar la media europea, la Comunitat Valenciana todavía se sitúa cuatro puntos por debajo de la media española y a considerable distancia de Madrid y Cataluña. El informe señala que la digitalización valenciana está orientada principalmente a la visibilidad externa y la relación con los clientes, pero no a la transformación interna de procesos ni a la protección de los sistemas.

Las empresas valencianas superan la media europea en digitalización. / Levante-EMV

A ello se suman las dificultades para atraer y retener talento tecnológico, en parte por "unos salarios digitales menos competitivos" que los de otros polos nacionales e internacionales, explica el informe. Según explican los autores del estudio Gema Bravo, Juan Fernández de Guevara, Consuelo Mínguez y Juan Pérez, "alcanzar la digitalización integral y avanzada requiere la implicación de los equipos directivos de las empresas, que han de estar formados y dispuestos a afrontar una transformación digital global en todas las áreas de su negocio".

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Del mismo modo, para Héctor Dominguis, presidente de Fundación LAB Mediterráneo, "la digitalización no es solo una cuestión tecnológica; es una palanca estratégica para mejorar la competitividad, la productividad y la rentabilidad de nuestras empresas".