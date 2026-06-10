Laboral
Los hombres cobran el triple en horas extra que las mujeres
Un informe de CCOO señala que corregir la brecha en complementos salariales eliminaría de un plumazo casi la mitad de la actual diferencia retributiva entre hombres y mujeres
El actual 'boom' del empleo en España no se está traduciendo en una reducción significativa de las brechas laborales entre hombres y mujeres. Ellas siguen estando más formadas, pero copando los sectores peor pagados, cobrando menos pluses y de menor cuantía y con más contratos a tiempo parcial, lo que se traduce en menos nómina a final de mes. Así lo constata un informe publicado este miércoles por el sindicato CCOO, en el que tasa en un 20,6% la diferencia entre el salario medio de hombres y mujeres en España. Sus datos señalan que un tercio de esa diferencia directamente obedece a prejuicios u otros motivos no objetivos.
"Cerrar la brecha en jornada laboral y abordar la discriminación son necesarias y transversales a todos los sectores actividad. Actuar sobre los complementos salariales es clave, así como mejorar la inserción sectorial de las mujeres", afirma el sindicato en su informe. Uno de esos componentes donde la brecha es más sonada son la horas extra. Los hombres cobran tres veces más dinero vía alargamientos de jornada que las mujeres, lo que se explica, entre otros, porque ellas asumen una carga mayor a la hora de cuidar a hijos o familiares dependientes. Lo constataba hace poco una sentencia pionera en materia de reducción de jornada por cuidado de hijos e incapacidades temporales. Según datos de la Seguridad Social, nueve de cada 10 reducciones de jornada de ese tipo las cogen mujeres.
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