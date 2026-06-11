De los abanicos a los buñuelos: 13 empresas valencianas centenarias que hacen historia

En tiempos en los que la vida parece ir más deprisa que el propio reloj, hay un reducto de empresas que han visto pasar dos guerras mundiales, una guerra civil, varias crisis económicas y una pandemia, y siguen en activo. Eso es, en esencia, lo que ha reconocido este jueves Cámara Valencia en su entrega de diplomas a las Empresas Centenarias 2026: 13 historias de resistencia, adaptación y arraigo.

El reconocimiento que la institución cameral otorga a aquellas compañías que han superado los cien años no va de cifras de facturación ni cuotas de mercado, sino de haber sabido pasar el testigo de generación en generación sin diluir su identidad. Durante el acto celebrado en la Lonja de la Seda, José Vicente Morata, presidente de Cámara Valencia, ha asegurado que estas empresas "representan la capacidad de emprender, crear, innovar, adaptarnos y perdurar". "Cumplir cien años significa haber atravesado cambios económicos, sociales y tecnológicos, haber superado momentos de prosperidad, pero también etapas de dificultad; y haber demostrado una extraordinaria capacidad para evolucionar sin perder la identidad", ha dicho Morata.

Premiados: de almuerzos a mantones de Manila

De las homenajeadas, la más antigua es Casa La Curra, de Torrent, que se remonta a 1870. Cinco generaciones —y una sexta que ya asoma— han mantenido viva una cocina tradicional que sigue llenando mesas con las mismas colas de siempre para almorzar. Le sigue de cerca El Niño Llorón, el ultramarinos de bocadillos al peso, cuyo origen en la calle Ercilla data de 1905 y que hace apenas unos años encontró en Antonia, vecina de confianza del anterior propietario, la garantía de que el negocio no cerraría.

El grueso de las empresas reconocidas nació en las primeras décadas del siglo XX, período de intensa actividad industrial y comercial en València. De 1910 es Abanicos Vibenca, tres generaciones de pintores de abanicos que han convertido su taller-tienda en un rincón donde el tiempo parece detenerse; de 1912 es la Relojería Elena Catalán, que lleva más de cien años reparando relojes en la calle Russafa; y de 1913 data Fluido Eléctrico Museros, cooperativa pionera que nació para llevar la luz a un pueblo entero en un momento en el que la electricidad suponía un salto a la modernidad.

El cooperativismo eléctrico tiene un peso notable en esta edición. Junto a Museros, también tiene diploma la Cooperativa Eléctrica de Vinalesa (1911) y la Eléctrica de Meliana (1922), ambas nacidas del impulso vecinal para llevar el suministro eléctrico a sus municipios cuando eso era casi una utopía. La de Meliana ya trabaja en instalaciones fotovoltaicas y cargadores para vehículos eléctricos.

El mundo artesanal e industrial también tiene su protagonismo. Aparisi Cepillos, fundada en 1921 en València, ha pasado de la cepillería artesanal a referente nacional del sector técnico e industrial de la mano de su cuarta generación. Sellos Alepuz (1919) ha recorrido un camino similar: de los sellos de caucho fundacionales a la tecnología láser actual, sin perder el apellido familiar. Y L'Ànec Papers (1924), nacida en Gandia comercializando papel de estraza, hoy combina distribución, marcas propias y compromiso con la sostenibilidad.

Completan el palmarés Campoy (1893/1919), especializada en mantones de Manila, bordados y ornamentos religiosos con raíces en la plaza de la Reina; Buñolería El Contraste (1925), que ha llevado sus buñuelos desde las ferias de la provincia hasta Central Park de Nueva York; y Droguería El Barco (1925), en Xàtiva y todavía fiel al espíritu de su fundador, Ramón Amorós.

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En esta edición, además de los 13 diplomas, la institución ha otorgado un reconocimiento especial al Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Valencia, fundado en 1926 "por su trayectoria y su contribución al tejido empresarial valenciano".