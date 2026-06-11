Asindown, Emuca, Verdú Artesanos, Zink Medical y Laura Oro triunfan en los Premios MIA 2026

Asindown, Emuca, Verdú Artesanos, Zink Medical y Laura Oro, directora de Marketing y Comunicación de Norauto, han sido las marcas y profesional ganadores de los premios MIA 2026 by Huerto de Santa María, organizados por el Club de Marketing del Mediterráneo. Los triunfadores de la noche han sido reconocidos "por impulsar el ecosistema empresarial a través del marketing y hacer crecer las marcas con pulso humano", según la organización.

El joven talento y el impulso que viene de las nuevas generaciones y su aportación al marketing valenciano ha sido reconocido en esta edición de 2026 con el Reconocimiento Especial MIA. La Junta Directiva del CMM, a propuesta de las principales escuelas de negocios de la Comunitat Valenciana, ha visibilizado a los nuevos perfiles que serán los responsables de seguir construyendo el futuro de la profesión. Carmen Calero, alumna de EDEM; Eduarda Prado, alumna de ESIC, y Adrián Ramírez, alumno de IEM Digital Business School, han recibido esta distinción.

La XV Noche Mediterránea del Marketing ha reunido a más de 320 personas para apoyar a los ganadores, entre las que se encontraba el secretario autonómico de Turismo de la Generalitat Valenciana, José Manuel Camarero.

Ganadores de los premios MIA, junta directiva del CMM y distinciones a jóvenes talentos. / KIKE TABERNER

Con el lema 'Sentir el (im)pulso', la velada "ha puesto en valor el papel de los profesionales del marketing en un momento marcado por la tecnología y la inteligencia artificial. Porque, aunque estas herramientas ayudan a llegar más lejos, son los equipos quienes dan ritmo a las decisiones, convierten las ideas en movimiento e impulsan las marcas con latido constante para evolucionar, diferenciarse y crecer", según Club de Marketing del Mediterráneo.

La velada ha sido presentada por el mago Jandro, mientras que el elemento sorpresa de este encuentro ha corrido a cargo del actor valenciano y 'beatboxer', Kike Gasu, quien ha llevado el concepto del pulso al escenario a través de una actuación en la que ha recreado bases rítmicas y percusiones utilizando únicamente su voz.

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A lo largo de esta gala de entrega de los premios MIA 2026, la presidenta del Club de Marketing del Mediterráneo, Eva Prieto, ha destacado que "la tecnología nos ayuda a avanzar, pero las marcas no avanzan solas, avanzan gracias a las personas que dan ritmo a las decisiones, entienden el mercado, detectan oportunidades y convierten las ideas en movimiento. Un pulso hecho de criterio, intuición y cultura de empresa. Un latido constante que impulsa a las organizaciones desde dentro y les permite evolucionar, diferenciarse y crecer".