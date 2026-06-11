Caixa Popular lidera el crecimiento de beneficios de las rurales valencianas

Caixa Popular lideró a gran distancia el incremento de los beneficios de las cajas rurales de la Comunitat Valenciana en el primer trimestre de 2026 y se quedó muy cerca de arrebatar el liderazgo en este ámbito a la Central de Orihuela, tradicionalmente la primera del sector desde la reestructuración financiera de finales de la primera década del siglo. Los datos hechos públicos ayer por la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc) así lo atestiguan.

Las entidades cuya sede está radicada en la Comunitat Valenciana registraron entre enero y marzo de este año un beneficio acumulado de 35,8 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 9,4 % respecto de los 32,8 millones del primer trimestre de 2025. Estas cifras toman mayor vuelo si se añaden los datos de Cajamar, cabecera de un grupo en el que están integradas dos decenas de rurales valencianas y cuya presencia directa en la autonomía es muy elevada como consecuencia de su propio negocio y de la absorción en la Gran Recesión de firmas locales señeras como Ruralcaja o Caja Campo. En este segundo caso, las ganancias de estas entidades ascienden a 101,3 millones -65,4 son de Cajamar-, con un aumento del 16 % en relación con los 87,3 de un año antes.

Evolución

El análisis de la evolución de las distintas entidades pone de relieve la disparidad de comportamientos en un período marcado por el inicio a finales de febrero de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que elevó los precios de los combustibles y puso en jaque una zona de tránsito marítimo clave como el estrecho de Ormuz. Así las cosas, a diferencia de lo que venía sucediendo en los últimos años, dos de las rurales valencianas han reducido en este trimestre sus beneficios.

Resultados de las cajas rurales en el primer trimestre de 2026.

El caso más llamativo es el de la Central de Orihuela, que mantiene su liderazgo con 11,007 millones de euros pese a verlos reducidos en un 4,4 % respecto de los 11,5 millones del primer trimestre de 2025. Esta bajada y el crecimiento experimentado por Caixa Popular ha provocado que esta última acabe por pisarle los talones a la primera en volumen de ganancias. Así, la entidad con sede en el parque tecnológico de Paterna elevó sus resultados en un 27,6 % y alcanzó los 10,7 millones desde los 8,4 del primer trimestre de 2025, es decir 2,3 millones más.

El alza de Caixa Popular fue el más relevante de la treintena de rurales con sede en la Comunitat Valenciana si exceptuamos a la de Algemesí, que mejoró un 39,7 % y se situó en los 2 millones, con un aumento de 560.000 euros. Solo otra entidad, la rural de Torrent, superó el millón de euros de beneficios, concretamente, 1,07, con una subida del 4,1 % respecto de los 1,03 millones de hace un año.

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Descensos

Además de la Central de Orihuela, otra rural valenciana registró descenso en sus geneficios. Se trata de la de L'Alcúdia, que retrocedió un 19,2 % en esta magnitud hasta situarla en los 700.000 euros frente a los 866.000 del período comprendido entre enero y marzo. Poco menos de la mitad de las cooperativas de crédito valencianas lograron incrementos en sus ganacias de dos dígitos, mientras que el resto tuvo que conformarse con subidas que van del 1,2 % (Alqueries) al 7,1 % (Alginet).