La gigafactoría de Volkswagen atrae la inversión hotelera con dos grandes proyectos que sumarán 300 habitaciones

El efecto de la gigafactoría de baterías impulsa el desarrollo de grandes proyectos hoteleros en el entorno de la planta. La cadena francesa B&B anunció ayer la próxima apertura de un hotel de 100 habitaciones en Sagunt que se suma al proyecto en el que ha invertido el exfutbolista David Silva, que con 163 dormitorios y 46 apartamentos abrirá antes de fin de año. En paralelo, la inversión inmobiliaria se ha disparado en la zona a la espera de la llegada de los trabajadores de la planta.

PowerCo, filial de baterías del grupo Volkswagen, prevé que la producción de la gigafactoría arranque a finales de año. Los hoteleros son conscientes de la demanda de habitaciones que conllevará la producción industrial y se están preparando. En la zona hay otros proyectos en marcha, aunque de momento solo están concretados el de B&B y el hotel Lunic.

Climia Hoteles -firma de Fede Fuster, presidente de la patronal hotelera valenciana- va a gestionar el nuevo establecimiento, bautizado como Hotel Lunic, que estará ubicado junto a la gigafactoría. El proyecto, anteriormente conocido como 'The Coolaborative', está impulsado por los empresarios Juan Planes -exdirigente de la compañía Pollos Planes- y Vicente Lluch, así como por David Silva.

Inauguración

La apertura del hotel está programada para este otoño (la intención es en noviembre). El establecimiento está compuesto por habitaciones y apartamentos, a los que se suman otros servicios como un restaurante mediterráneo, un gimnasio, una salón de eventos, un espacio de coworking y varias salas de reuniones. Además, el hotel saguntino también contará con una azotea donde se ubicará un bar y una piscina panorámica. Todo el proyecto arquitectónico ha sido desarrollado por el estudio valenciano Perretta Arquitectura, responsable también de la Torre de Francia en València.

Avance de las obras del hotel Lunic, en imagen de archivo. / Daniel Tortajada

En paralelo, la multinacional francesa B&B Hotels ha ampliado su alianza con la empresa castellonense Construcciones Eliseo Pla (CEP) para el desarrollo de un hotel en Sagunto y otro en Castellón. El establecimiento situado cerca de la gigafactoría tendrá cien habitaciones y el otro, que está en el centro de la capital de la Plana, contará con 136.

Construcciones Eliseo Pla liderará la inversión para la adquisición de los suelos y el desarrollo de los proyectos, mientras que B&B asumirá la gestión de los establecimientos mediante un contrato de arrendamiento a largo plazo. Jorge Zelada, director de expansión de B&B Hotels en España y Portugal, incide en que el proyecto de Sagunt es relevante para diversificar la presencia de la cadena en "ubicaciones clave" y reforzar su oferta para viajeros de negocios.

Inversión inmobiliaria

Grandes promotoras como Metrovacesa o Pryconsa se han lanzado a construir en Sagunt y los municipios colindantes ante la necesidad de vivienda para los trabajadores de la planta y de la industria auxiliar. El municipio de 73.031 habitantes, según el INE, tiene suelo listo para la construcción de 10.000 viviendas.

El Plan General de Ordenación Urbana tiene suelo reservado para 18.000 inmuebles y de esos terrenos ya están desarrollados (urbanizados) solares para 10.000 viviendas. La gran bolsa de suelo en Sagunt procede de la época de la burbuja y durante años estuvo parada. La actividad promotora comenzó a reactivarse hace seis años y se ha disparado tras el anuncio del desembarco de Volkswagen en Parc Sagunt II.

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Volkswagen testea y calibra en China la maquinaria de la gigafactoría de baterías de PowerCo para acelerar la producción de la planta. La gigafactoría valenciana es gemela a la de Salzgitter, que arrancó la producción en diciembre, y ha comprobado que es mejor probar las máquinas en el país asiático para acortar los plazos. La planta valenciana comenzará a producir celdas de litio-ferrofosfato en diciembre.