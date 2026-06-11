Grupo Monzón consolida su posición en el sector de la intralogística

Grupo Monzón continúa reforzando su presencia dentro del sector industrial y logístico gracias a la consolidación de un holding formado por empresas especializadas y complementarias entre sí. Una evolución que responde a una estrategia enfocada en ofrecer soluciones integrales, manteniendo la experiencia y el conocimiento técnico que caracteriza a cada una de sus marcas.

El holding integra actualmente a las marcas FIMAP, STILL, Vizmon, Oliván Bosch y Gescoform, compañías que desarrollan su actividad en ámbitos clave para la industria, la logística, los servicios técnicos y la formación profesional.

Marcas con identidad propia y objetivos compartidos

La consolidación de Grupo Monzón ha permitido fortalecer la colaboración entre las distintas empresas, generando sinergias que repercuten directamente en la calidad del servicio y en la capacidad de respuesta ante las necesidades del mercado.

FIMAP se posiciona como una firma especializada en soluciones de limpieza industrial, con una clara apuesta por la innovación y la eficiencia operativa. STILL aporta su experiencia internacional en intralogística y equipos de manutención, ofreciendo tecnología avanzada para almacenes y procesos logísticos.

Vizmon y Oliván Bosch desarrollan soluciones técnicas e industriales adaptadas a diferentes entornos profesionales, manteniendo una trayectoria basada en la cercanía y la atención personalizada. A su vez, Gescoform refuerza el área de formación especializada, una disciplina cada vez más relevante dentro de la transformación empresarial y tecnológica.

Crecimiento sostenible y visión de futuro

La consolidación de Grupo Monzón refleja una visión empresarial orientada al crecimiento sostenible y a la adaptación constante a las nuevas exigencias del sector. La coordinación entre las distintas marcas permite optimizar recursos, compartir conocimiento y afrontar nuevos retos desde una estructura sólida y preparada para el futuro.

El grupo mantiene como uno de sus principales valores la cercanía con clientes, proveedores y equipos profesionales. Este enfoque ha permitido construir relaciones duraderas basadas en la confianza, el compromiso y la capacidad de ofrecer soluciones ajustadas a las necesidades reales de cada proyecto.

Innovación, sostenibilidad y crecimiento

La consolidación de Grupo Monzón como holding empresarial se refleja en la evolución constante de las marcas que integran su estructura. Durante los últimos meses, las distintas compañías han reforzado su actividad mediante nuevas soluciones industriales, ampliación de servicios y una comunicación más cercana con clientes y profesionales del sector.

STILL continúa posicionándose como uno de los pilares estratégicos del grupo gracias a su apuesta por la logística sostenible y la automatización de procesos. Esta evolución responde al crecimiento de la demanda de soluciones sostenibles dentro del sector logístico, donde la reducción de emisiones y el ahorro energético se han convertido en prioridades para muchas empresas. La compañía también ha reforzado recientemente sus servicios de asistencia técnica y mantenimiento, destacando la importancia de ofrecer respuestas rápidas y especializadas directamente en las instalaciones del cliente.

Por su parte, FIMAP continúa ampliando su presencia como referente en maquinaria de limpieza industrial. Las últimas novedades de la compañía reflejan una apuesta clara por soluciones adaptadas a grandes superficies, centros logísticos y espacios industriales que requieren altos niveles de eficiencia y rendimiento. La marca sigue incorporando tecnología enfocada en optimizar recursos, mejorar los procesos de limpieza y facilitar el trabajo diario de los equipos profesionales.

Formación especializada y soluciones industriales

Vizmon mantiene una línea de trabajo centrada en el almacenaje industrial y en el desarrollo de soluciones sostenibles. Las últimas comunicaciones de la compañía destacan especialmente su apuesta por procesos de reciclaje y reutilización de materiales para la fabricación de nuevos sistemas de almacenaje.

La marca de soluciones de embalaje, que cumple 65 años, continúa desarrollando soluciones adaptadas a sectores como la alimentación, la agricultura y la industria, consolidando su capacidad para responder a necesidades operativas concretas mediante productos funcionales y resistentes.

En el caso de Oliván Bosch, la compañía sigue aportando experiencia técnica y soporte dentro de la estructura de Grupo Monzón, manteniendo su actividad de taller multimarca en Manises.

Gescoform, por su parte, continúa reforzando el área formativa del holding mediante cursos especializados relacionados con maquinaria, prevención de riesgos laborales y capacitación técnica. La creciente necesidad de profesionales cualificados dentro del sector industrial ha convertido la formación especializada en un área estratégica para el grupo.

La evolución conjunta de estas compañías demuestra la capacidad de Grupo Monzón para consolidar un modelo empresarial basado en la especialización, la innovación y la adaptación constante a las necesidades actuales del mercado industrial y logístico.