El Consell moviliza 23,5 millones para apoyar a la industria

El director general de Industria, Julio Delgado, reivindicó este miércoles en el Parc Tecnològic de Paterna el papel de la industria como motor de empleo, innovación y cohesión territorial durante la apertura de una nueva jornada del foro Más que Empresas, organizado por Levante-EMV. Delgado defendió la necesidad de reforzar las áreas industriales y apoyar al tejido empresarial para consolidar una economía «más sólida, competitiva y resiliente».

El encuentro, centrado en los retos y oportunidades de l’Horta Nord, reunió a representantes institucionales y empresariales en una comarca que combina una importante actividad industrial con sectores como la agricultura, el comercio, los servicios y el turismo.

Durante su intervención, el director general destacó el carácter empresarial de Paterna y puso al Parc Tecnològic como ejemplo de colaboración público-privada y de planificación estratégica. Recordó que este enclave se ha convertido en un referente de innovación y competitividad gracias a una apuesta sostenida por la mejora de infraestructuras y la atracción de empresas tecnológicas e industriales.

Delgado subrayó que la Generalitat ha mantenido un compromiso continuado con el desarrollo de las áreas empresariales y señaló que el Parc Tecnològic ha alcanzado la máxima clasificación como área industrial avanzada. A su juicio, este reconocimiento no solo mejora la imagen del enclave, sino que también contribuye a captar nuevas inversiones y oportunidades económicas.

El responsable autonómico defendió que los polígonos industriales son mucho más que espacios donde se ubican empresas. «Son auténticos ecosistemas de crecimiento económico», afirmó, al tiempo que destacó su capacidad para generar empleo, impulsar la innovación y fortalecer el desarrollo de los municipios.

En este sentido, avanzó que desde 2024 la Generalitat ha destinado siete millones de euros a la mejora de 22 áreas empresariales repartidas en once municipios de l’Horta Nord. Estas inversiones han permitido modernizar infraestructuras, reforzar la seguridad, mejorar los accesos e incorporar soluciones tecnológicas para aumentar la competitividad de los parques industriales.

Además, Delgado incidió en la importancia de ofrecer una imagen atractiva a los inversores. «La mejor tarjeta de visita de una empresa es el entorno en el que está ubicada», señaló. Entre las iniciativas impulsadas por la administración autonómica destacó también la creación de un visor de suelo industrial que permite consultar información detallada sobre parcelas disponibles y sectores implantados en las distintas áreas industriales de la Comunitat Valenciana.

El director general repasó asimismo las ayudas destinadas al tejido productivo de la comarca. Según explicó, en los últimos años se han movilizado más de 23,5 millones de euros para apoyar a las empresas de l’Horta Nord mediante programas dirigidos a la innovación, la internacionalización, la eficiencia energética y el fortalecimiento de las asociaciones empresariales.

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Finalmente, Delgado apeló a la colaboración entre la administración y el tejido productivo para diseñar políticas ajustadas a las necesidades reales de las empresas. «Cuando la industria avanza, avanza la economía; cuando las empresas crecen, crecen nuestros municipios», concluyó.