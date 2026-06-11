La subida de tipos del BCE afectará a hipotecas, crédito y ahorro de familias y empresas

El Banco Central Europeo (BCE) ha subido este jueves los tipos de interés 25 puntos básicos, hasta el 2,25 %, con el objetivo de controlar la inflación, una medida que encarece el precio del dinero y repercute directamente en la economía de las familias, las empresas y el Estado.

El principal indicador hipotecario cerró hoy en el 2,821 % después de unas semanas al alza en las que los mercados ya anticipaban la decisión del BCE. Ahora bien, el aumento aprobado podría provocar que el euríbor repunte por encima del 3 % como apunta el experto del Instituto Español de Analistas (IEA), Javier Santacruz, lo que elevará la carga financiera de los hogares, según informa Efe.

42 euros

Según la asociación de usuarios financieros Asufin, una revisión del euríbor supondría un aumento de más de 42 euros mensuales por cada 100.000 euros en una hipoteca a 25 años, lo que en un préstamo de 300.000 euros elevaría la cuota en torno a 120 euros al mes.

Oferta hipotecara de una entidad financiera en una imagen de archivo / Levante-EMV

La subida de tipos también afectará a la firma de nuevas hipotecas a tipo fijo, al elevar las referencias de mercado que utilizan los bancos para fijar su precio.

Además, los préstamos ligados al euríbor, tanto de familias como de empresas, se encarecerán de forma automática. Precisamente es en los préstamos donde el experto económico de Asufin Antonio Gallardo ve el impacto más inmediato de la subida de tipos, quien recuerda que el encarecimiento del crédito tiende a enfriar la actividad económica y el consumo.

Explica también que la decisión del BCE llega en una época del año "especialmente intensa" para la contratación de financiación al consumo, vinculada a la compra de vehículos, reformas en el hogar o gastos asociados a las vacaciones de verano.

Ahorros

Por el contrario, el ahorrador conservador se beneficiaría de un entorno de tipos más elevados. La mejora de la rentabilidad en depósitos, letras del Tesoro y renta fija a corto plazo puede suponer un incentivo para este perfil ahorrador. Según Gallardo, podríamos volver a ver "largas colas de gente en la sede del Banco de España para contratar letras del Tesoro", como ya se vio en 2023, cuando el BCE elevó también el precio del dinero, según informa Efe.

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El consenso del mercado descuenta, al menos, una segunda subida de los tipos de interés antes de que acabe el año para controlar la inflación, que en la zona euro se sitúa en el 3,2 % en mayo, por encima del 2 % marcado como objetivo por el BCE.