La UV, la UPV y Power Electronics reúnen al sector energético para analizar el papel clave del almacenamiento

Más de un centenar de asistentes presenciales han seguido hoy en Llíria la III Jornada de Almacenamiento Energético y su Cadena de Valor, organizada por la Universitat de València (UV) y la Universitat Politècnica de València (UPV), con la colaboración de Power Electronics. La jornada ha reunido a representantes institucionales, empresas líderes y expertos del ecosistema energético en un foro que refuerza la conexión entre universidad, industria e innovación.

La inauguración institucional ha contado con la participación del President de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, junto a representantes de ambas universidades y de Power Electronics, poniendo de relieve el papel clave del almacenamiento energético en el desarrollo industrial y la transición energética.

Durante su intervención, el president ha destacado el liderazgo mundial de Power Electronics en la fabricación de componentes electrónicos, almacenamiento energético y desarrollo de energías renovables, al tiempo que ha puesto en valor “la coordinación público-privada para hacer realidad proyectos estratégicos como este que atraen riqueza y permiten la creación de empleo de calidad en la Comunitat Valenciana”.

En este sentido, ha subrayado cómo esta autonomía “se ha convertido en una tierra de oportunidades, líder en la creación de empleo juvenil o femenino, y en un polo de innovación y empleo gracias a las medidas de simplificación administrativa desarrolladas y a la bajada de impuestos”.

El jefe del Consell ha mostrado su apuesta, asimismo, por las energías limpias que, junto a las fuentes ya existentes, nos permitan gozar de autonomía energética especialmente en un contexto como el actual, muy dependiente de redes eléctricas centralizadas y de la importación de combustibles fósiles como el gas y el petróleo, sujetas a fluctuaciones y conflictos internacionales.

Por su parte, David Salvo, CEO de Power Electronics, ha puesto en valor la colaboración entre los distintos agentes del sector: “La conexión entre universidad, empresa e instituciones es clave si queremos acelerar la innovación y dar respuesta a los retos del nuevo contexto energético. Encuentros como este también son fundamentales para seguir fortaleciendo el tejido empresarial valenciano y crear un entorno de colaboración que impulse nuestra competitividad, el talento y la capacidad industrial.”

Asimismo, ha subrayado que el impulso del almacenamiento energético será clave en la evolución del sistema eléctrico en los próximos años, permitiendo integrar un mayor volumen de energías renovables y reforzando la independencia energética, al tiempo que se generan nuevas oportunidades de desarrollo industrial y tecnológico. El encuentro se consolida como un foro único que reúne en un mismo espacio a ambas universidades públicas valencianas junto a la industria, reforzando la colaboración entre el ámbito académico y empresarial para impulsar la innovación y el talento en el sector energético.

De izquierda a derecha: Esther Olivas Cáceres, Directora General de Emprendimiento e Internacionalización; Amadeo Salvo, Vicepresidente Global de Power Electronics; José María Montiel Company, Vicerrector de Innovación y Transferencia de la Universitat de València; José Esteban Capilla Romá, Rector de la Universitat Politècnica de València; Juanfran Pérez Llorca, President de la Generalitat Valenciana; David Salvo, CEO de Power Electronics; José Luis Díez Climent, Vicepresidente segundo y Conseller de Presidencia; Lalo Salvo, Vicepresidente Técnico de Power Electronics; Esther Gómez, Secretaria Autonómica de Universidades. / Power Electronics

Tras la apertura, Ánder Muelas, presidente de Endurance Motive, ha abierto el bloque de ponencias de la jornada con una intervención en la que ha abordado los retos de la planificación del sistema energético y la necesidad de evolucionar hacia modelos más eficientes que permitan integrar de forma óptima las energías renovables.

Otro de los focos del encuentro ha estado en la creciente complejidad de los mercados eléctricos y en el impacto que está teniendo la incorporación masiva de energía fotovoltaica. En este marco, representantes de Iberdrola, Renovalia, Improven, Statkraft y Kenergy, moderados por Andersen, han debatido sobre la evolución del mercado y el papel del almacenamiento en la optimización de activos y en la adaptación a un entorno cada vez más competitivo.

En este sentido, Guillermo Roth, delegado regional de Statkraft en la zona Mediterráneo, ha señalado que: “La integración de la energía fotovoltaica en el mercado actual pasa, necesariamente, por el desarrollo del almacenamiento energético, para poder desplazar la energía generada durante horas de sobreoferta a momentos en los que el sistema acusa esa escasez energética. Los sistemas de baterías no sólo ayudarán a unos precios menos volátiles, sino que contribuirán a reducir los costes de estabilización del sistema y reducir nuestra dependencia de combustibles fósiles”.

Por su parte, Alejandro Rey, Operational Trading Supervisor de Iberdrola, ha subrayado que: “En Iberdrola estamos convencidos de que la inversión en almacenamiento es uno de los pilares fundamentales para acelerar la integración de energía renovable y la electrificación”.

La innovación tecnológica también ha ocupado un lugar central en la jornada. Expertos de PBS-A LABS, Hybrid Energy Storage Solutions, Prosolia e ITE, moderados por AEPIBAL, han compartido experiencias y desarrollos orientados a mejorar la flexibilidad, la eficiencia y la capacidad de respuesta del sistema energético.

Asimismo, el encuentro ha abordado los retos regulatorios, tecnológicos y de mercado que siguen condicionando el despliegue del almacenamiento energético. En esta línea, representantes de Vulkan, Hithium, APPA y Avaesen, moderados por Cajamar, han analizado las principales barreras y oportunidades que marcarán la evolución del sector en los próximos años.

Uno de los contenidos con mayor proyección estratégica ha sido la intervención de Christian Soler, Director de Producto y Aplicaciones de Power Electronics, centrada en la resiliencia energética para el data center del futuro. Durante su ponencia, Soler ha explicado cómo la creciente demanda de procesamiento y almacenamiento de datos está elevando las exigencias sobre las infraestructuras energéticas, que deben responder con mayores niveles de robustez, escalabilidad y eficiencia. En este contexto, ha destacado el papel de las soluciones de electrónica de potencia de Power Electronics para garantizar tiempos de activación reducidos, alta disponibilidad y un rendimiento sostenido en este tipo de infraestructuras críticas.

La jornada ha concluido con la intervención de los coordinadores del evento, Antonio Reig, profesor de la UPV, y José Torres, profesor de la UV, junto a Lalo Salvo, Vicepresidente Técnico de Power Electronics.

Con esta tercera edición, Power Electronics refuerza su posicionamiento como actor clave en el desarrollo de soluciones tecnológicas para el almacenamiento energético y como impulsor de un ecosistema que conecta conocimiento, industria y capacidad productiva en Europa.