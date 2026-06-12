Afín SGR aumenta su cartera de negocio hasta los 684,23 millones de euros

Afín SGR consolida el crecimiento de su cartera de negocio e impulsa su actividad avalista, según los datos que ha anunciado este viernes la sociedad de garantía recíproca de la Comunitat Valenciana. La entidad ha registrado en 2025 un incremento de la cartera de negocio de 684,23 millones de euros frente a los 615,57 millones de 2024. Esta cifra supone un aumento de la cartera por encima del 11 %.

"Este crecimiento es el resultado del sostenido desarrollo que ha experimentado durante los últimos cinco años", señala la entidad. En 2021 Afín SGR llevó su cartera de negocio a 326 millones de euros, lo que supuso cerrar su primer ejercicio completo de crecimiento del riesgo vivo tras años de decrecimiento.

La entidad cerró 2025 con un beneficio de 7,06 millones de euros, un incremento de más del 43 %, respecto al resultado de 4,91 millones logrados en 2024.

Tras el traspaso del resultado del ejercicio, el capital disponible para la cobertura de operaciones (FPT) asciende a 19,96 millones de euros, un 54,69 % más que en 2024. En línea con este indicador, el coeficiente de solvencia vuelve a crecer y se sitúa en el 17,55 % frente al 17,01 % del ejercicio anterior, muy por encima del mínimo del 8 % exigido por el Banco de España.

Durante 2025, las formalizaciones de aval alcanzaron 226,98 millones de euros, un aumento del 30 % respecto a 2024. Cerca de 1.300 empresas valencianas lograron el aval de la SGR para financiar sus proyectos.

Junta general de Afin SGR, hoy / Levante-EMV

Respecto al destino de la financiación, las operaciones de inversión concentraron la mayor parte con el 55,31 %, frente a las de circulante con el 42,85 %. El 1,84 % de las formalizaciones correspondieron a avales técnicos. En cuanto a la distribución de la cartera de negocio, el sector servicios fue el más representativo de 2025 con el 35 % de los avales. El sector comercio representó el 31 % y el industrial el 23 %.

45 años de Afín SGR

Cuando se cumplen 45 años desde su fundación, Afín SGR ha celebrado una nueva Junta General en la que ha presentado ante sus socios los principales datos económicos y financieros de la sociedad de garantía recíproca de la Comunitat Valenciana de 2025.

La sesión ha contado con la presencia de Eusebio Monzó, secretario autonómico de Hacienda y Financiación, y de Enrique Montes, director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y consejero de Afín SGR.

Cristina Plumed, presidenta del consejo en representación de la patronal CEV, ha inaugurado la Junta en la que ha rememorado los hitos de un ejercicio marcado por la respuesta de la entidad ante el impacto de la dana.

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Badía ha sido el responsable de repasar los principales indicadores financieros y de negocio de la sociedad, entre los que ha destacado el crecimiento sostenido de la cartera de negocio, la consolidación de la actividad avalista y la solvencia de la entidad.