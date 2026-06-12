Ford Almussafes compite con Tesla con el primer coche de fabricación española que se conduce solo
La automovilística presenta su primer modelo producido en España con tecnología de conducción autónoma, homologada para 28.500 kilómetros de autopistas y autovías
EFE
A la espera de la llegada del nuevo modelo de la familia Bronco que está por llegar a la fábrica de Ford en Almussafes, la automovilística estadounidense presenta este viernes el suv Ford Kuga, su primer modelo fabricado en España con tecnología de conducción sin manos homologada para las carreteras españolas y que se ha producido en la planta de Almussafes. Con este paso planta cara a Tesla que es, hasta hoy, el referente en conducción autónoma.
Según explica la compañía, la tecnología Blue Cruise incorporada en este coche es un sistema de asistencia al conductor nivel 2 (SAE) que al circular por tramos autorizados de autopistas y autovías permite al sistema asumir el control de la dirección, la aceleración, el frenado y el posicionamiento en el carril hasta la velocidad máxima permitida en la vía.
Una cámara a la cara del conductor
Asimismo, para garantizar que la mente y los ojos del conductor siguen involucrados de forma activa en la conducción, una cámara infrarroja orientada hacia el habitáculo monitoriza constantemente la mirada y la posición de la cabeza.
De esta forma, Ford explica que el sistema emite alertas visuales y sonoras si el conductor aparta la vista de la carretera, mientras que si no registra reacción, el vehículo reduce la velocidad de forma progresiva y segura hasta detenerse por completo.
En el momento en que se vuelve a tomar el volante, el coche recupera el modo de control de crucero adaptativo convencional.
Mapa de carreteras
Actualmente, la tecnología BlueCruise se activa únicamente en tramos de autopista y autovías que cuentan con separación física (mediana) entre ambos sentidos de la marcha y que Ford ha mapeado previamente en alta definición mediante tecnología GPS.
En España, están dentro de esta red aproximadamente 28.500 kilómetros homologados, el 90 % de la red nacional de autovías y autopistas, mientras que en Europa esa red representa el 94 % de la red europea de vías rápidas, según los datos de la compañía.
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