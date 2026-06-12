Fuvama premia al periodista de Levante-EMV especializado en agricultura José Luis Zaragozá

La Fundación de Agricultura y Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana (Fuvama) ha dado a conocer este viernes los galardonados del XXVI Certamen de Pintura y Periodismo ‘Agricultura y Medio Ambiente’, "un concurso afianzado dentro del calendario cultural que promueve la contribución de la actividad agraria en la preservación del territorio", según la organización.

El jurado de Periodismo ha otorga el premio a José Luis Zaragozá, en reconocimiento a su extensa trayectoria profesional como redactor de economía de Levante-EMV. Entre los temas de actualidad que aborda en el día a día, Zaragozá está especializado en el sector agrario. Asimismo, a través del suplemento dominical 'Activos' dedica cada semana al menos dos páginas a reportajes sobre las cuestiones más candentes de la agricultura y la ganadería valencianas. Zaragozá entró en la plantilla de Levante-EMV en mayo de 1991, lo que le convierte en uno de sus redactores más veteranos y admirados y vinculado desde sus inicios a la sección de Economía.

El presidente de Fuvama, Bernardo Ferrer, resalta que "Zaragozá es una referencia del periodismo agrario valenciano desde hace muchos años y esta distinción está más que justificada. A sus amplios conocimientos del sector -no solo como periodista sino también como citricultor a tiempo parcial en l’Horta Nord- hay que sumar su profesionalidad y su implicación en defensa de una agricultura más innovadora, competitiva y sostenible".

El premio único en la modalidad de Pintura recae en Gonzalo Romero Navarro Por su obra ‘Surcos’, valorada en el jurado por su "gran impacto visual y simbolismo". El segundo premio de pintura queda desierto.

El acto de entrega de los XXVI Premios del Certamen de Pintura y Periodismo de Fuvama tendrá lugar el próximo miércoles 17 de junio, a las 17 horas, en la sede de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), en la calle Guillem de Castro de València.

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El evento, que clausurará el presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata, además supondrá la inauguración de una exposición temporal con las obras designadas por parte del jurado de pintura.