La guerra de Irán pasa factura a los supermercados: 70 millones en sobrecostes

Desde el comienzo de la guerra de Irán, la cadena agroalimentaria sufre sobrecostes que afectan al combustible, a los productos para cuya fabricación se necesitan materias primas dependientes del petróleo (celulosas, polietileno, hojalata…) y a los productos agrarios. La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) ha puesto una cifra a estos sobrecostes acumulados: 70 millones de euros.

Según la patronal, "a pesar de ello, no hay evidencia de que se haya encarecido ningún producto alimentario debido a la crisis en Oriente Medio. De hecho, la variación anual del IPC en alimentos y bebidas no alcohólicas se situó en mayo en el 2,2 %, cuatro décimas por debajo de la del mes anterior, según el INE. Este dato demuestra, una vez más, la responsabilidad de la cadena en la absorción de los sobrecostes".

Asedas, que representa al 75 % de la distribución alimentaria (entre ellas Mercadona y Consum), calcula que el precio de la energía alcanzaba a finales de mayo un incremento del 15 % desde el inicio de la guerra. "A día de hoy, con datos actualizados y previsiones a junio, el sobrecoste del transporte y la energía podría suponer ya un acumulado de 70 millones de euros", estiman.

Las empresas de Asedas, dicen desde la entidad, "están preparadas para actuar como barrera de contención ante los incrementos de costes en todos los operadores de la cadena para garantizar el suministro de productos de primera necesidad a los precios más reducidos posible para los consumidores".

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Sin embargo, alertan de que "la situación es muy preocupante ya que la incertidumbre sobre la duración del conflicto y su nivel de incidencia sobre los costes operativos es muy difícil de estimar. Además, se espera el impacto de los llamados efectos de 'segunda ronda', como son el incremento de intereses, alquileres y otros, imposible de cuantificar en estos momentos".