En València ya hacen falta 85.000 euros para la entrada de un piso de 90 metros

En València ya hace falta tener más de 85.000 euros ahorrados para dar la entrada de un piso de noventa metros cuadrados. El incremento de los precios de oferta ha disparado la cantidad de dinero necesario para cubrir el 20 % del coste de la vivienda que no cubre la hipoteca y el 10 % de los gastos de compra. La falta de ahorros impide pasar el primer filtro para acceder a una hipoteca.

La plataforma inmobiliaria pisos.com subraya que el coste medio de un piso de 90 metros en València es de 285.634 euros. Antes de pedir una hipoteca, cualquier comprador debe demostrar que cuenta con un ahorro previo equivalente al 30 % del valor del inmueble: un 20 % en concepto de entrada y un 10 % adicional para cubrir los gastos de la operación, en los que se incluyen impuestos, notaría, registro y gestión. Es el primer filtro del sistema, y se ha de superar antes de pisar la sucursal.

En el caso del Cap i Casal ese 30 % equivale a 85.690 euros. En Alicante se necesita tener ahorrados 70.643 euros y en Castelló 42.413 euros. La situación en el resto del país también es complicada. Partiendo de 30.000 euros ahorrados, no hay una sola capital de provincia en la que ese capital baste para cubrir la entrada y los gastos de un piso de 90 metros. Ni siquiera la opción más asequible de España lo permite: en Jaén, la capital con el precio por metro cuadrado más bajo (1.271 €/m²), el 30 % previo asciende a 34.320 euros.

Lejos de las oportunidades laborales

"El ahorro alcanza justo allí donde el empleo escasea y el dinamismo económico es menor, y se queda corto precisamente donde se concentran las oportunidades laborales", señala Ferran Font, portavoz y director de Estudios de pisos.com. El análisis incide en que reunir 50.000 euros (algo que no permite comprar un piso en València) está lejos de las posibilidades de buena parte de la población joven.

"Pedirle a un joven que vive de alquiler que reúna 50.000 euros es, en la práctica, pedirle un imposible: la renta mensual se lleva buena parte de la nómina y deja un margen mínimo. Sin una ayuda familiar o una herencia detrás, la cuenta no sale por mucho que se apriete el cinturón", advierte el portavoz de pisos.com.

Viviendas en el PAI de Malilla frente a La Fe. / Francisco Calabuig

La inmensa mayoría de las capitales accesibles con 50.000 euros pertenecen a la llamada España vaciada o a mercados de interior con menor actividad económica. Teruel, Huesca, Cuenca, Ávila, Zamora, León, Palencia, Lugo u Ourense figuran entre las ciudades donde el ahorro llega, mientras que los grandes polos de empleo —València, Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga o Sevilla— quedan sistemáticamente fuera del mapa. El comprador con recursos limitados se ve abocado a elegir entre vivienda asequible u oportunidades laborales, subraya la plataforma inmobiliaria.

"Llevamos años centrando el debate en la cuota mensual de la hipoteca, cuando el obstáculo decisivo aparece mucho antes: reunir el dinero de entrada. Quien no parte de ese colchón inicial ni siquiera llega a sentarse a negociar con el banco", concluye Font.

Enfriamiento del mercado

Esta situación se produce en un contexto en el que la compraventa de viviendas en la Comunitat Valenciana ha encadenado su cuarto mes de caídas pese a la demanda insatisfecha. Las operaciones se desplomaron en abril más de un 8 % con respecto al mismo mes del año pasado, según datos del Colegio de Registradores de la Propiedad. La cifra confirma el enfriamiento del mercado inmobiliario por el alto coste de los pisos.

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El mercado de la vivienda ha consolidado su enfriamiento en el arranque del año con un bajón de las operaciones del 8,2 % interanual, según datos del Instituto Nacional de Estadística que coinciden con los de los registradores.