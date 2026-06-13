Internacional
EEUU aprueba la fusión de Paramount y Warner Bros. y da luz verde a un nuevo gigante del entretenimiento
La operación, valorada en más de 110.000 millones de dólares, unirá estudios, plataformas de streaming y cadenas informativas bajo un mismo grupo, a la espera de nuevas revisiones regulatorias en Europa y Reino Unido
EFE
El Departamento de Justicia de Estados Unidos aprobó este viernes la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance, una operación valorada en 110.000 millones de dólares que creará uno de los mayores conglomerados de medios y entretenimiento del mundo.
Las autoridades antimonopolio anunciaron el cierre de una investigación de ocho meses y concluyeron que la transacción no perjudicará la competencia en los mercados de televisión, plataformas de streaming y producción de contenidos.
El anuncio llega después de que varios medios adelantaran que el Departamento de Justicia había aprobado la compra, valorada en 111.000 millones de dólares, y de que Paramount expresara su "gratitud" al DOJ y otras agencias "que han completado sus revisiones y ofrecido su visto bueno hasta ahora".
La operación reunirá bajo una misma compañía a los estudios Paramount y Warner Bros., las plataformas Paramount+ y HBO Max, así como a las divisiones informativas CBS News y CNN, en una de las mayores consolidaciones del sector en las últimas décadas.
Según el Departamento de Justicia, la evidencia recopilada durante la investigación sugiere que la fusión podría incluso aumentar la competencia en la industria del entretenimiento al fortalecer la capacidad de la empresa combinada para competir con actores dominantes del mercado de streaming y medios digitales.
La aprobación supone además un nuevo impulso para David Ellison, director ejecutivo de Paramount Skydance e hijo del cofundador de Oracle, Larry Ellison. No obstante, la operación aún deberá superar revisiones regulatorias en otras jurisdicciones, entre ellas la Unión Europea y el Reino Unido.
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