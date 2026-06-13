La entrega de VPO cae a mínimos históricos en la C. Valenciana con 26 pisos en el primer trimestre del año

La venta de pisos de VPO ha caído a mínimos históricos en la Comunitat Valenciana. En el primer trimestre del año solo se han entregado 26, según datos del Ministerio de Vivienda. Valencia, Alicante y Castellón están en el furgón de cola en España en la construcción de pisos con precio tasado porque a los promotores no les salen los números.

La vivienda protegida encaja en el presupuesto de la clase media, que ahora tiene muy complicado comprar una de renta libre por el subidón de precios. El coste de una VPO de 90 metros cuadrados en Valencia es de 216.000 euros. El problema es que prácticamente no se promueve este tipo de pisos.

Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, la promoción de viviendas protegidas cayó casi a un nivel "residual". Entre 2008 y 2020, solo el 6 % de los pisos promovidos en València eran de VPO. La situación se ha agravado desde entonces por "la histórica aceleración en la caída de la oferta disponible de obra nueva frente a una demanda fortalecida", según el Observatorio de la Vivienda de la UPV.

El año pasado se construyeron en la Comunitat Valenciana 8.459 viviendas de las que solo 405 eran de VPO (un 4,7 %). El arranque de 2026 ha sido peor. El porcentaje de viviendas protegidas entregadas en el primer trimestre del año sobre el total de obra nueva es del 1 %.

Los pisos de renta libre recién construidos en València cuestan el doble que los de obra nueva protegidos. El alza del coste de construcción y la falta de suelo imposibilitan promover en el Cap i Casal a 2.400 euros el metro cuadrado, que es el precio fijado por la Generalitat para la VPO. El valor tasado de las viviendas protegidas se ha quedado desfasado solo un año después de su revisión.

Negociación en marcha

El Consell negocia con los promotores valencianos una subida del precio de venta de la Vivienda con Protección Pública (VPP) del 7 %. Los promotores reclaman un 10 % y la Generalitat ofrecía un 5 %, pero la cifra final se va a quedar con toda probabilidad en el 7 %, según fuentes cercanas a la negociación. Esto implica que la subida será de hasta 15.000 euros por vivienda.

En el resto de la Comunitat Valenciana, los valores tampoco responden a la realidad del mercado y desincentivan la promoción de vivienda asequible protegida (que es la que puede pagar la clase media). En concreto, los pisos de renta libre son un 105 % más caros en Torrevieja, un 99 % en Burjassot o un 88 % en Godella, según revela el último informe de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València (UPV).

El coste de una vivienda protegida de 90 metros cuadrados en Valencia es de 216.000 euros y con el nuevo módulo que está cerrando la Generalitat con los promotores quedará en 231.200 euros (un incremento de 15.120 euros). La subida del 7 % implica que el metro cuadrado de vivienda protegida pasará de costar 2.400 euros a valer 2.568 euros.

Construcción a pérdidas

Los promotores insisten en que no podían seguir con el valor actual del módulo porque estarían construyendo a pérdidas. "Si no se confirma la subida del 7 % es imposible hacer vivienda protegida. No se podrán hacer las viviendas del Plan Vive", insisten. Los empresarios subrayan que el problema es el alto precio del suelo y de los costes de construcción. El incremento de precios se ha acelerado con la guerra de Irán, advierten.

Hasta septiembre de 2024, una vivienda de protección oficial se podía vender como máximo a 1.800 euros el metro cuadrado. Con ese precio, las empresas promotoras tampoco cubrían entonces los costes de compra de suelo y de construcción. El valor de construcción de un edificio residencial es de más de 1.200 euros el metro cuadrado. En el caso de València, los solares se están vendiendo por encima de 1.000 euros el metro cuadrado.

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Por ello, la Administración fijó el precio máximo de la VPP de 2.400 euros el metro cuadrado construido.