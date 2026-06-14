Un nuevo sistema de datos anticipa los atascos y mejora las Zonas de Bajas Emisiones

La inteligencia artificial y la gestión de la movilidad urbana en la Comunitat Valenciana experimentarán una profunda transformación con la implantación de un nuevo sistema europeo fundamentado en el análisis masivo de datos que está en fase de prueba. El objetivo es anticipar los atascos y mejorar las zonas de bajas emisiones. València, Castellón, Elx y Benidorm han sido seleccionadas para albergar una prueba piloto pionera que tiene como objetivo prioritario predecir incidencias y agilizar la circulación en los entornos urbanos que presentan una mayor densidad de vehículos.

Esta iniciativa se enmarca dentro del proyecto europeo DS4MM, siglas de Data Space for Mobility Models Integration, que cuenta con una inversión inicial de seis millones de euros. El programa acaba de presentar de forma oficial un innovador centro de datos de movilidad diseñado específicamente para dotar a las administraciones públicas de herramientas avanzadas que optimicen la planificación y el control del tráfico. La plataforma tecnológica se validará mediante cuatro grandes pruebas piloto de carácter nacional, regional, urbano y transfronterizo con el fin de demostrar su utilidad en situaciones cotidianas y reales.

Sectores estratégicos

Estos ensayos abarcarán sectores estratégicos de la infraestructura urbana como la planificación sostenible, el control de emisiones contaminantes, el transporte público, la logística de mercancías, la movilidad activa y la coordinación logística en corredores internacionales.«El proyecto impulsa una gestión de la movilidad basada en datos que permite a las administraciones anticipar incidencias y tomar decisiones con mayor rapidez y precisión», señala Miguel Carpio, coordinador del proyecto DS4MM.

La función principal del espacio de datos es conectar a los actores que generan y utilizan información de movilidad -administraciones públicas, ayuntamientos, operadores de transporte, empresas tecnológicas y organismos estatales- para que esa información se traduzca en modelos y herramientas que mejoren la gestión y la planificación», añade Carpio.

Zona de Bajas Emisiones

En el caso concreto de la Comunitat Valenciana, la prueba se centrará en la validación de herramientas para supervisar las Zonas de Bajas Emisiones de València, Castellón, Elx y Benidorm. La implantación de este sistema tecnológico tendrá un impacto potencial directo sobre una población que supera los 2,8 millones de usuarios únicos anuales vinculados a estas cuatro áreas urbanas.

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Gracias a la integración de este flujo constante de información, los gestores municipales podrán anticipar con antelación cualquier tipo de incidencia vial, optimizar los desvíos alternativos, coordinar la circulación general y reaccionar con mayor eficacia ante episodios críticos de tráfico intenso o picos de contaminación ambiental. La propuesta valenciana forma parte de un despliegue global más amplio que contempla un total de quince casos demostrativos repartidos por todo el continente europeo.