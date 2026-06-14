València lidera el crecimiento hotelero en España por el tirón del turismo internacional

València lidera el crecimiento hotelero en España y triplica el ritmo de aperturas de Madrid y Barcelona, según revela un informe de la consultora Atlas Data Real Estate Analytics. La ciudad acumula una expansión hotelera del 35 % desde 2019, impulsada por el turismo internacional, frente a una mejora del 11 % de Madrid al tratarse de un mercado más maduro y del 9 % de Barcelona por la moratoria hotelera. El parque actual del Cap i Casal ronda las 20.000 plazas y las 10.000 habitaciones.

La consultora subraya que el crecimiento hotelero valenciano responde a dos dinámicas: la recuperación de la inversión pospuesta durante la crisis financiera y el reposicionamiento del Cap i Casal como destino turístico tras la capitalidad verde y los grandes eventos como el maratón o el campeonato de motociclismo. El 70 % de los viajeros procede del extranjero.

El análisis de Atlas Data (realizado para la gestora de alojamientos Moontels) incide en que prima la apertura de establecimientos tipo "boutique". El número de nuevos hoteles crece más rápido que el de habitaciones al tratarse de establecimientos de menor tamaño. Además, hay un peso creciente de proyectos de reconversión de edificios históricos en hoteles premium como el Grand Hotel Centenari de la marca Autograph Collection (perteneciente a la cadena Marriott).

El 58 % de los establecimientos de València (49 con 5.730 habitaciones) son de cuatro estrellas y el 10 % (8 hoteles con 1.004 habitaciones) tiene cinco estrellas. Los dos operadores con más presencia son las cadenas Room Mate (que lidera Kike Sarasola) y Limehome, ambos con diez establecimientos.

Próximos dos años

En los próximos dos años, la capacidad hotelera de València va a crecer otro 30 % con 3.000 habitaciones nuevas. Promotores y operadores tienen en marcha cuarenta proyectos hoteleros dirigidos sobre todo a los turistas con más poder adquisitivo (los nuevos establecimientos con más capacidad tendrán cuatro y cinco estrellas).

Tras este tipo de operaciones está la fiebre inversora por el sector hotelero de València ante la fortaleza turística por el tirón de la demanda internacional. La consultora inmobiliaria Savills subraya que València ha dejado de ser un destino estacional, ya que los hoteles y apartamentos turísticos tienen una ocupación media de cerca del 80 % durante todo el año.

Una de las últimas licencias concedidas por el ayuntamiento ha sido la del Palacio de los Centelles, en la calle Caballeros, una casa señorial del siglo XV que está semiabandonada pese a estar protegida. Una empresa la convertirá en un hotel de cinco estrellas con 105 habitaciones.

Sercotel también va a abrir un establecimiento de 200 habitaciones junto al Roig Arena, un segundo de 70 habitaciones en la plaza de Santa Mónica (cerca de las Torres de Serranos), otro de 85 habitaciones junto a la estación del AVE y un cuarto de 75 habitaciones en la calle Jesús 32. Además, la cadena Hilton vuelve a València con un hotel de la marca Tapestry Collection by Hilton de 84 habitaciones en el barrio del Cabanyal.

Trabajos en la azotea de la piscina del hotel The Bank, que la cadena MYR abrirá este verano. / Fernando Bustamante

174 millones

La explosión turística que vive València multiplicó por cuatro la inversión hotelera en 2025, según revela otro informe de la consultora inmobiliaria Colliers. Cadenas hoteleras y fondos invirtieron 174 millones de euros en 2025 frente a una media de 40 millones en los tres años anteriores.

La operación más importante fue la compra por parte de la sociedad Genefim (Grupo Societé Générale) a la sociedad de inversión inmobiliaria cotizada en bolsa (socimi) Atom del hotel Exe Rey Don Jaime por cincuenta millones de euros. El establecimiento tiene 14 plantas y 319 habitaciones y está situado junto a la Ciudad de las Ciencias.

La segunda operación destacada fue la de la adquisición del hotel de Nuevo Centro. La sociedad de inversión Ibervalles ha comprado a Pictet Alternative Advisors, firma del grupo suizo Pictet , el hotel Novotel Valencia Lavant. El establecimiento tiene cuatro estrellas con 370 habitaciones y está franquiciado por la cadena francesa Accor.

Mejora del Cap i Casal

Más allá de las dos transacciones singulares en València (ambas por encima de los 50 millones de euros), el año 2025 confirmó un mayor interés inversor por un destino que hasta hace pocos años se percibía como secundario o con menor liquidez, según explica la consultora Colliers.

La consultora considera que la industria hotelera afronta 2026 desde una posición de fortaleza. Según Colliers, durante los últimos ejercicios, el sector ha demostrado una notable capacidad para sostener su desempeño operativo apoyado en una demanda turística sólida y cada vez más diversificada, y en una oferta que continúa creciendo de forma contenida".