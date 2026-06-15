Bares, restaurantes e inmobiliarias copan los servicios valencianos

Bares, restaurantes e inmobiliarias. Esas tres actividades copan el mayor número de locales y de volumen de cifra de negocios en el sector servicios de la Comunitat Valenciana. Servicios de comidas y bebidas y de compraventa de viviendas son los establecimientos que vemos con mayor profusión cuando paseamos por pueblos y ciudades de la autonomía.

Así lo pone de relieve el Institut Valencià d'Estadística (IVE) en un informe que acaba de publicar sobre dicho conjunto de actividades en 2024. El documento concluye con que en la Comunitat Valenciana hay 261.834 locales en ese sector, con un incremento del 1,3 % respecto del año precedente. El 13,7 % de ellos, correspondientes a 35.897, son servicios de comidas y bebidas. Con diferencia, ocupa la primera posición, aunque el indicador ha sufrido una disminución del 2,3 %. A continuación, con 29.971 locales y un descenso del 2,9 %, están las actividades inmobiliarias. La tercera posición la ocupan las actividades sanitarias, con 20.793 establecimientos y un bajada de ocho décimas.

El sector servicios generó en 2024 un volumen de negocio de 65.767 millones de euros, con un incremento interanual del 10,9 %. De nuevo, la primera posición en esta categoría corresponde a los servicios de comida y bebida con 8.282 millones. Le siguen el almacenamiento y actividades anejas al transporte, con 7.280 millones y el transporte terrestre, con 6.616. La cuarta posición está ya alejada, con 3.879 millones y la ocupan las actividades sanitarias.

Sector

El lugar que ocupa cada sector en la cifra de negocio, sin embargo, no se corresponde necesariamente con su productividad. De hecho, bares y restaurantes tienen uno de los niveles más bajos, con 22.414 euros, mientras que el almacenamiento y actividades anejas al transporte, con 83.416, ocupa una posición intermedia en un escalafón que está liderado por el transporte aéreo, con 126.045 euros, y seguido por las telecomunicaciones, con 115.283 euros, y los servicios de información, con 107.253.

Imagen de archivo de unos camiones en Benavente (Zamora) / Mariam A. Montesinos/Efe

El IVE detalla también que las empresas de los servicios que tienen su sede social en la Comunitat Valenciana, independientemente de dónde estén situados sus locales, generaron una cifra de negocio de 57.233 millones de euros, con un aumento del 11,7 % por encima del dato de 2023. Los subsectores con mayor porcentaje de ventas fuera de España son el transporte aéreo, con un 63,5 % de su total, la investigación y desarrollo, con un 42 %, y almacenamiento y actividades anejas al transporte, con un 39 %.

Mercado laboral

Además de los locales y la facturación, el citado departamento de la Generalitat analiza también el mercado laboral. Los servicios ocupan a un total de 843.438 personas, con una variación anual positiva del 4,3 %. De nuevo, son los bares y los restaurantes (y las casas de comida) los que ocupan la primera posición, con 155.848 trabajadores y un incremento del 5,5 %. El segundo lugar corresponde a los servicios a edificios y actividades de jardinería, con 68.792. El tercer es para el transporte terrestre, con 62.126, mientras que las dos siguientes ocupaciones son la educación (55.311) y la sanidad (49.806).

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Inversión

La inversión de estos sectores se situó en los 3.739 millones de euros. La parte principal correspondió a transporte y almacenaje, con 941 millones, seguido de la hosteleria (478) e información y comunicaciones (234). Por último, el IVE explica que de los 261.834 locales del sector servicios situados en 2024 en la Comunitat Valenciana, el 91,7 % pertenecían a empresas con 9 o menos personas ocupadas. Por su parte, el 3 % de los establecimientos eran propiedad de empresas con 50 o más trabajadores. Las primeras generaron el 33 % del volumen de negocio del sector, mientras que las segundas subieron al 44 %.