Boost Air construirá un nuevo hangar en el aeropuerto de Valencia que creará 400 puestos de trabajo

Valencia se anota un tanto industrial. El aeropuerto de Valencia acogerá un nuevo hangar de mantenimiento aeronáutico tras la adjudicación a Boost Air de una parcela de más de 33.000 metros cuadrados dentro del recinto de Manises. El proyecto movilizará una inversión de 40 millones de euros y creará alrededor de 400 puestos de trabajo directos e indirectos, según ha confirmado la compañía.

La operación llega en un momento en el que aeropuerto de Valencia acaba de cerrar mayo con 1,17 millones de pasajeros —un 11,8 % más que el mismo mes del año pasado— y acumula casi 4,9 millones de viajeros en lo que va de 2026.

De los 33.000 metros cuadrados adjudicados, 20.000 se destinarán al hangar y sus instalaciones. Las futuras instalaciones estarán destinadas al albergue de aeronaves, en propio y/o para terceros, así como al mantenimiento de aeronaves.

El proyecto contempla la pavimentación de una superficie anexa destinada a rodaje y estacionamiento, así como a funciones relacionadas con el hangar, excluyendo el mantenimiento en dicha superficie exterior. El resto acogerá una superficie de rodaje y estacionamiento de aeronaves.

La concesión tiene una duración de 20 años.

"Esta adjudicación refuerza nuestra hoja de ruta para consolidar una plataforma industrial aeronáutica de referencia en España y en el ámbito internacional. Valencia es una ubicación estratégica y este proyecto nos permitirá ampliar capacidad, acercarnos a nuevos clientes y seguir desarrollando nuestro modelo integrado de servicios aeronáuticos", explica Miguel Ángel Morell, director general de Boost Air.

Expansión del grupo

El nuevo hangar de Valencia se suma al que el grupo tiene en construcción en Madrid-Barajas, con 12.000 metros cuadrados y una inversión de 20 millones de euros. Con ambas infraestructuras operativas, Boost Air superará los 80.000 metros cuadrados de hangares en España, a los que se suman las instalaciones que ya gestiona en Cuatro Vientos, Málaga-Costa del Sol y Castellón.

Boost Air nació en 2025 de la integración de tres empresas con larga trayectoria en el sector: Gestair, Brok-Air Aviation Group y ATS Aviation, bajo el paraguas de Corporación Financiera Azuaga e Hyperion Fund. Hoy el holding cuenta con más de 900 profesionales, 47.500 metros cuadrados de hangares en los principales aeropuertos del país y presencia en más de 20 aeropuertos de la red nacional. Trabaja con más de 100 aerolíneas, realiza más de 11.000 asistencias técnicas al año y su facturación ronda los 280 millones de euros, con el objetivo declarado de duplicarla en cinco años.

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Con la llegada a Valencia, el grupo no solo amplía superficie. Entra en uno de los aeropuertos con mayor crecimiento de España, en una provincia que pugna desde hace meses por que el Gobierno y Aena aceleren la ampliación de sus infraestructuras aeroportuarias. La inversión privada en el sector aeronáutico valenciano, en este caso, no ha esperado a que lleguen las obras públicas.