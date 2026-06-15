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CaixaBank y la Fundación 'la Caixa' refuerzan su apoyo a EDEM
CaixaBank y EDEM Escuela de Empresarios han renovado su compromiso conjunto con el desarrollo del tejido empresarial con una nueva edición de 'Superpymes', el programa formativo orientado a dotar a pequeños empresarios y autónomos de herramientas clave para gestionar y hacer crecer sus negocios. Gracias al acuerdo firmado por Hortensia Roig, presidenta de EDEM, y Olga García, directora territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana y Región de Murcia, el programa refuerza su impacto territorial y celebrará por tercera vez una edición en Murcia, además de en València. Esta expansión facilita el acceso a la formación a un mayor número de profesionales de las dos CCAA interesados en mejorar su modelo de gestión y profesionalizar su empresa.
Desde su lanzamiento en 2017, 'Superpymes' ha celebrado 42 ediciones y ha formado a más de 1.200 alumnos. Esta continuidad refleja la consolidación del programa como una referencia en el acompañamiento a los pequeños empresarios. El programa Superpymes se desarrolla a lo largo de ocho jornadas intensivas, con contenidos diseñados para ofrecer soluciones estratégicas, prácticas y aplicables en áreas clave como finanzas, marketing, ventas y gestión del talento. Por otra parte, la Fundación “la Caixa”, a través de CaixaBank, refuerza la colaboración en el programa de becas de EDEM, cuyo objetivo es que ninguna persona se quede sin estudiar por falta de recursos. Lo beneficiarios de estas becas, son alumnos de diferentes grados, alumnos de la línea preuniversitaria, y participantes de Superpymes.
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