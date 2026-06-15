El cierre de Ormuz dispara el tráfico de gas natural en el puerto de Sagunt

El tráfico de gas natural en el puerto de Sagunt está disparado en los primeros meses del año, coincidiendo con la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos contra Irán y el consiguiente cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa casi una cuarta parte de este producto y de petróleo a nivel mundial. La necesidad europea de abastecerse en otros mercados, singularmente en EE UU, está aumentando la actividad del recinto de la ciudad del Morvedre.

Los datos del último boletín de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) son elocuentes. En el acumulado entre enero y abril de este año, la APV ha generado un tráfico de gas natural de 941.721 toneladas, con un incremento del 36,33 % respecto al mismo período del ejercicio precedente. La evolución de algunos parámetros es simplemente espectacular. Por ejemplo, la exportación, aunque solo representa 64.200 toneladas, mejora sus cifras en un 309 %, mientras que la importación, que acapara la parte del león del tráfico de este combutible con 868.346 toneladas, crece un 29,16 %. Finalmente, el tráfico nacional se queda en 9.150 toneladas y el incremento es del 224 %.

Saggas

La presencia en Sagunt de la regasificadora de Saggas es un factor clave para la potencia que representa la Autoridad Portuaria de Valencia en los tráficos energéticos. El puerto del Cap i casal no mueve nada de gas natural. Aún así su tráfico en dicho sector alcanza las 313.000 toneladas, con un incremento del 11,7 % respecto a los cuatro primeros meses de 2025, gracias sobre todo al gasoil y los biocombustibles.

Vista aérea del puerto de Sagunt / Levante-EMV

Fuentes de Saggas consultadas por este diario aseguran, en relación al incremento de tráfico total, que «no podemos atribuirlo a ningún factor en particular. Son las comercializadoras las que deciden dónde descargar sus buques». En cuanto a la exportación, apuntan que «el año pasado, durante este periodo, hubo muy poca carga en Saggas. Sin embargo, este año ha venido un buque muy grande que ha hecho que en la comparativa se haya producido un incremento tan grande de más del 300%».

EE UU

El profesor Vicente Pallardó, director de la Cátedra Valenciaport de Economía Portuaria, sí aporta explicaciones a esa evolución y están, como ha quedado dicho al principio, en el cierre de Ormuz provocado por el ataque de EE UU e Israel contra Irán a finales de febrero pasado. Por un lado, Asia, que se nutría de gas natural del golfo Pérsico, «ha pagado más dinero que Europa por ese suministro y se ha llevado el poco que ha salido por Ormuz». Por el otro, los países europeos han tenido que buscar alternativas y estas se encontraban en el gas natural licuado de Estados Unidos.

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Pallardó añade que Argelia es el proveedor natural de España por su cercanía. Ahora, lo que se está adquiriendo de manera extraordinaria viene de EE UU pero su destino no es exclusivamente nacional, sino que se dirige a otros países europeos. De ahí el crecimiento de la exportación. Esa es una de las ventajas de que España cuente con una red potente de resasificadoras como la de Sagunt, que permiten convertir el gas liquado en gaseoso. Según el también director del Instituto de Economía Internacional de la Universitat de València, Países Bajos y Alemania son claros ejemplos de Estados que iban con retraso en ese campo pero que en los últimos años, desde la invasión rusa de Ucrania, han ganado capacidad regasificadora para eludir la dependencia de Moscú.n