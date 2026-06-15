Pedraz propone juzgar a 16 personas por fraude de 148 millones de IVA de hidrocarburos

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha propuesto juzgar a 16 personas por el presunto fraude de 148 millones de euros en el pago del IVA sobre hidrocarburos, entre 2018 y 2021, en el denominado "caso Gaslow", en el que figuran como imputados el empresario Claudio Rivas y un capitán de la Guardia Civil.

En un auto fechado este lunes, el magistrado atribuye a los acusados siete delitos contra la Hacienda pública, un delito de organización criminal, falsedad continuada y blanqueo de capitales.

En el caso del capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, propone juzgarle por los delitos de integración en organización criminal, cohecho, revelación de secretos y blanqueo de capitales, y plantea que se declare a un total de 82 personas jurídicas como responsables civiles.

Según sostiene el juez, los investigados formaban parte de una organización criminal, integrada por tres grupos de individuos, que actuaban de forma coordinada y cuya finalidad era utilizar el impago del IVA de los hidrocarburos como margen comercial que les permitiera bajar los precios por debajo de los ofertados por el mercado.

Con este método, conseguían aumentar sus ventas y, por tanto, sus ingresos; la capacidad de introducir hidrocarburo en el esquema societario estaba en poder de los que poseen las operadoras, Gaslow Abastecimientos y Nascor Energias.

Los cabecillas de la trama serían Antonio Rodríguez Estepa y Juan Simón Martínez, así como Claudio Rivas.

El auto indica que la cuota defraudada en el ejercicio 2018 ascendió a un total de 6,2 millones de euros, mientras que en 2019 Gaslow cometió presuntamente un fraude fiscal por importe de 30,9 millones de euros.

En cuanto a la cuota defraudada en el ejercicio 2020, a través de Gaslow y Nascor, ascendió a 111,8 millones de euros; asimismo, se han detectado operativas acreditativas de blanqueo de capitales por importe de casi 60 millones de euros.

Por lo que respecta al papel desempeñado por el capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes -que desde enero de 2008 a julio de 2022 formaba parte del Grupo de Blanqueo de Capitales de la UCO-, Pedraz relata su relaciòn con los miembros de la trama y los pagos recibidos por la supuesta revelación de informaciones policiales a las que tenía acceso.

Según el auto, el patrimonio de Yepes pasó de 251.587,89 euros del año 2018 a 590.300,21 en 2022, lo que supone un incremento de un 134 por ciento en cuatro años.