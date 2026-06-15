Transportes saca a información pública las líneas de autobuses entre Teruel-Castellón, València-Alicante-Mucia y Madrid-Albacete-Alicante

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible va a sacar a información pública los anteproyectos de los 31 corredores de servicio público de transporte regular de viajeros de uso general por carretera que faltaban para completar el que será el nuevo mapa concesional.

El trámite de la disposición a información pública de los corredores se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según ha indicado en un comunicado este lunes el departamento dirigido por Óscar Puente, que ha detallado que contarán con 600 rutas y 2.300 paradas.

Se estima, además, que estos corredores den servicio a un total de más de 30 millones de viajeros.

En concreto, los corredores son: Madrid-Toledo-Badajoz; Pontevedra- Salamanca-San Sebastián-Barcelona; Santiago de Compostela-Santander- Bilbao-Barcelona; y Madrid-Toledo-Ciudad Real. También se encuentran los corredores de Madrid-Toledo; Santander-Zaragoza-Murcia; Madrid-Sevilla-Huelva; Madrid-Granada-Almería; Barcelona-Lleida-Huesca; Teruel-Castellón-Barcelona; y Madrid-Ciudad Real-Jaén.

Asimismo, figuran los corredores Logroño-Soria-Madrid; Valencia-Alicante-Murcia; Sevilla-Málaga-Barcelona; Asturias-León-Madrid; Murcia-Granada-Sevilla; y Madrid-Albacete-Alicante, así como los corredores de A Coruña-Salamanca-Sevilla; San Sebastián-Pontevedra; Burgos-Soria- Zaragoza; Madrid-Burgos-San Sebastián; y Badajoz-Sevilla-Córdoba.

Por último, figuran también los corredores de Madrid-Guadalajara; Madrid-Ávila-Cáceres; Murcia-Almería; Madrid-Ciudad Real; Madrid-Málaga -Cádiz; Madrid-Segovia; Huelva-Barcelona; y Madrid-Salamanca-Pontevedra.

El secretario de Estado, José Antonio Santano, ha destacado que este proceso de información pública tiene por objetivo "conocer opiniones para mejorar este mapa concesional".

"El sistema de transporte público por autobús es el que mejor vertebra nuestro país, porque llega a todos los rincones", ha añadido Santano, quien ha recalcado que "tal y como se comprometieron desde el Ministerio, este mapa concesional respeta y mantiene todas las paradas y frecuencias actuales y añade rutas directas entre las ciudades más grandes para facilitar viajes más rápidos".

Estos 31 corredores se unen a los tres que ya se han aprobado en Consejo de Ministros: el corredor Castro Urdiales-Bilbao, aprobado el 25 de noviembre de 2025 y ya en proceso de licitación; el corredor Madrid-Zaragoza-Cataluña, aprobado el 21 de abril; y el corredor Madrid-Valencia, aprobado el 5 de mayo.

BAJADA GENERALIZADA DE TARIFAS

De esta manera, el nuevo mapa concesional estará compuesto por un total de 34 corredores que darán servicio a 1.682 municipios en 600 rutas con un total de 190.424 kilómetros y 2.294 paradas. La licitación de los nuevos contratos permitirá una bajada generalizada de tarifas, con una reducción promedio por usuario del 22%.

Así, la tarifa media será de 0,06715 euros por viajero y kilómetro. Durante los treinta días hábiles posteriores a la publicación en el BOE, los anteproyectos estarán publicados en la página web del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para que ciudadanos y demás entidades de la sociedad civil pueda realizar sus aportaciones.

Asimismo, el Ministerio recabará el informe del Consejo Nacional de Transportes Terrestres y de las comunidades autónomas afectadas por los tráficos de los nuevos corredores. El siguiente paso será estudiar las alegaciones y los informes recibidos con el objetivo de poder incorporar a los anteproyectos todas aquellas mejoras pertinentes que se propongan.

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A continuación, se elevarán los 31 anteproyectos al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Posteriormente se dará inicio a los procedimientos de licitación, que se irán publicando de manera progresiva, con el fin de que todos ellos se hayan licitado en menos de dos años, tal y como establece la Ley de Movilidad Sostenible.