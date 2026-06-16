Bono Recuperem Turisme 2026: Las ayudas para viajar este verano ya están disponibles

Las personas afectadas por la dana que solicitaron ayudas para realizar viajes turísticos ya pueden disfrutar de las ayudas públicas del Consell. La Generalitat, a través de Turisme Comunitat Valenciana, ha iniciado la concesión de los primeros bonos del programa 'Bono Recuperem Turisme 2026', de los que ya se han formalizado 631 reservas para viajar a destinos de la Comunitat Valenciana, por un importe global de 218.000 euros, correspondientes a la primera remesa enviada dentro de esta convocatoria. El bono cubre el 100 % del coste de la reserva, hasta un máximo de 350 euros, siempre que incluya una estancia mínima de dos noches consecutivas en alojamientos turísticos adheridos al programa. Las ayudas pueden utilizarse para viajar por toda la Comunitat Valenciana hasta el 22 de diciembre de 2026, incluidos los meses de verano.

Según Turisme, se trata de los primeros expedientes de esta convocatoria dirigida a personas afectadas por la dana que solicitaron la ayuda en 2025 y quedaron en lista de espera. Esta primera remesa de bonos permite avanzar en la ejecución de una convocatoria dotada con 9,1 millones de euros y concebida para dar continuidad al programa impulsado por la Generalitat en apoyo de las personas damnificadas. La concesión se está realizando de forma progresiva, siguiendo el orden de la lista de espera generada en 2025 y de acuerdo con la fecha de formalización de cada solicitud.

Anterior convocatoria

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha señalado que “la puesta en marcha de estos primeros bonos permite empezar a dar una respuesta efectiva a familias que habían quedado a la espera en la anterior convocatoria”. Cano ha subrayado además que “cumplimos el compromiso del Consell de agilizar al máximo esta ayuda y, de convertirla también, en un instrumento útil para sostener la actividad turística y el empleo en la Comunitat Valenciana”.

Las personas beneficiarias recibirán por correo electrónico un recordatorio de su número de cita y, posteriormente, otro aviso cuando les corresponda recibir el código, que deberán canjear en una agencia de viajes o establecimiento turístico adherido en un plazo máximo de 10 días hábiles desde su recepción para formalizar la reserva. En caso contrario, el bono caducará y no podrá volver a adjudicarse en esta convocatoria.

Además del alojamiento, el programa contempla la posibilidad de incluir determinados servicios complementarios asociados a la estancia, como manutención hasta media pensión, tratamientos de salud y bienestar, actividades deportivas, excursiones, animación o aparcamiento, de acuerdo con las condiciones establecidas en el programa.

Noticias relacionadas

Empresas turísticas

Las empresas turísticas adheridas al programa en 2025 se han incorporado automáticamente a la edición de 2026, mientras que nuevos establecimientos y agencias de viajes podrán sumarse al programa hasta el 30 de noviembre de 2026. Toda la información sobre el funcionamiento del nuevo Bono Viaje 2026 para afectados por la dana está disponible en la web de Turisme CV Magazine.