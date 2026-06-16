La falta de mano de obra provoca retrasos de cinco meses en la entrega de pisos en Valencia

La falta de mano de obra provoca retrasos de cinco meses en la entrega de pisos en la Comunitat Valenciana, según advierte la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (Fevec). El sector necesita 60.000 nuevos trabajadores para hacer frente a las obras en marcha en Valencia, Alicante y Castellón.

Francisco Zamora, presidente de Fevec, advierte de que ha crecido la falta de mano de obra en el sector por la reconstrucción de los daños de la dana y por los proyectos de vivienda en marcha. "El año pasado formamos en la Fundación Laboral de la Construcción en la Comunitat Valenciana a más de 10.000 personas y este año prepararemos a otras 10.000. Pero hacen falta 60.000 trabajadores más en la Comunitat Valenciana. No hay suficientes", insiste.

El sector confía en que la regularización extraordinaria de inmigrantes que está ahora en marcha ayude a paliar en parte la situación. "El 90 % de los nuevos trabajadores de la obra son inmigrantes", explica Zamora, que también es presidente de la Fundación Laboral de la Construcción en la Comunitat Valenciana.

Para poder trabajar en la construcción es necesario pasar al menos un curso de 20 horas que imparte la Fundación Laboral de la Construcción. El salario medio al empezar ronda los 1.500 euros al mes.

Trabajadores en un edificio en construcción en València, en imagen de archivo. / Francisco Calabuig

Retrasos

La falta de mano de obra, según advierte Francisco Zamora, provoca retrasos en la entrega de las viviendas de obra nueva de entre "cuatro y cinco meses". Son proyectos que debían estar terminados en 18 meses y que se alargan hasta los 23 meses. Los oficios más afectados por la falta de personal son los de albañilería, fontanería y electricidad.

Normalmente, las tres cuartas partes de la obra son la cimentación, el hormigonado y la colocación del pladur. La complicación se da sobre todo en la última fase, cuando trabajan de forma paralela obreros, fontaneros, electricistas y carpinteros.

La construcción española atraviesa una crisis estructural de trabajadores. Según BBVA Research, las vacantes sin cubrir se han cuadriplicado entre 2016 y 2026. La Confederación Nacional de la Construcción cifra en aproximadamente 700.000 los trabajadores necesarios para materializar los proyectos comprometidos.

Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y la travesía por el desierto que vivió el sector entre 2008 y 2015, miles de trabajadores de la construcción cambiaron de profesión y no se produjo un relevo generacional. Las plantillas de obreros están cada vez más envejecidas y los nuevos profesionales carecen de experiencia al no haber aprendido todavía el oficio.

Un obrero en un edificio en construcción en València. / GERMAN CABALLERO

Sin jóvenes

Mientras en 2007 el 20 % de los albañiles tenía menos de 30 años, actualmente ese porcentaje apenas alcanza el 5 %. En contraposición, más del 65 % de los trabajadores supera los 45 años. Los jóvenes han perdido interés en los oficios tradicionales, prefiriendo carreras universitarias o empleos tecnológicos. El 70 % de las vacantes en albañilería, fontanería y electricidad no se cubren en menos de 30 días.

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Reformas

La escasez de mano de obra cualificada también está generando importantes cuellos de botella en el sector de las reformas. Más de la mitad de las empresas de reformas reconocen sufrir retrasos significativos por la dificultad de encontrar trabajadores con la formación adecuada. En algunos casos, los proyectos acumulan hasta cuatro meses de demora, especialmente en el sector residencial. El 70 % de las vacantes de albañilería, fontanería y electricidad no consiguen cubrirse en menos de 30 días. A esta situación se suma el problema del relevo generacional.