Juan Roig invierte en la startup de rehabilitación física desde casa TRAK

TRAK, la empresa emergente de origen vasco especializada en rehabilitación física desde casa y con sede operativa en València, ha cerrado una ronda de financiación de 3,7 millones de euros liderada por CRB Health Tech. La operación también ha contado con la participación de Angels, la sociedad de inversión de Juan Roig, y Decelera, que renueva su confianza en la compañía tras haber participado en la ronda anterior, además de otros actores relevantes de los sectores asegurador y sanitario, según ha informado Marina de Empresas en un comunicado.

La operación, añade, llega en un momento clave para el cuidado musculoesquelético, un ámbito que concentra cerca del 25 % del gasto sanitario y que sigue enfrentándose a importantes retos, como las largas listas de espera y la baja adherencia a los tratamientos.

La propuesta de TRAK permite que los pacientes realicen su rehabilitación desde casa mediante ejercicios guiados en tiempo real por inteligencia artificial, que analiza y corrige cada movimiento a través de la cámara del móvil o del ordenador.

Al mismo tiempo, un fisioterapeuta supervisa su evolución en remoto y un médico dirige el tratamiento. De este modo, la compañía acompaña al paciente durante todo el proceso asistencial, desde la valoración inicial hasta el alta médica.

El modelo cuenta ya con una sólida tracción en el mercado, con presencia en más de 300 centros asistenciales y más de dos millones de ejercicios realizados a través de su plataforma.

Además, sus resultados clínicos superan los estándares habituales del sector, con una tasa de adherencia del 70 %, una reducción del 40 % en el coste por paciente y una valoración media de satisfacción de 9 sobre 10.

En conjunto, las compañías que ya trabajan con TRAK concentran más del 50 % de la cuota de mercado en los ramos de Auto y Salud en España.

"No estamos validando una idea, estamos escalando una solución que ya han elegido quienes mejor conocen los riesgos clínicos y aseguradores. Este capital nos permitirá llevar el modelo a los mercados internacionales en los que ya se nos demanda", afirma Jon Vital, cofundador de TRAK.

Por su parte, Alejo Costa, de CRB Health Tech, destaca que han encontrado en TRAK "algo poco habitual: tecnología propia con marcado CE, cuadro clínico en nómina y resultados medibles".

Cambio de paradigma

"La rehabilitación musculoesquelética 100 % digital va a marcar el estándar de los próximos años, y TRAK está en la mejor posición para liderarlo", afirma Costa.

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Esta inversión se destinará a tres grandes líneas: la expansión internacional, con la entrada de TRAK en el mercado colombiano mediante su registro en Invima, con Europa y Latinoamérica como principales horizontes estratégicos; el refuerzo operativo y normativo, mediante la consolidación de estándares de seguridad de datos, ciberseguridad y cumplimiento exigidos por los grandes grupos aseguradores y hospitalarios con los que ya trabaja; y el liderazgo en inteligencia artificial, orientado a mejorar tanto la experiencia del paciente como los procesos internos.