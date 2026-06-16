La patronal valenciana exige un "calendario vinculante" para el túnel pasante de València y frenar la saturación eléctrica

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Vicente Lafuente, ha exigido este martes un "calendario vinculante de ejecución" del túnel pasante de València, una infraestructura que en su opinión "no debe esperar", así como poner freno a "la saturación de la red eléctrica", que afecta a la expansión tejido empresarial valenciano.

El líder de la patronal ha hecho estas declaraciones en el marco de la Asamblea General de la CEV, celebrada en la Fundación Bancaja y que ha contado con la intervención del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

Lafuente ha hecho durante si alocución hincapié en materia de infraestructuras y ha incidido especialmente en que "el túnel pasante de València no puede esperar". El presidente de la CEV ha ido más allá y ha exigido "un calendario vinculante de ejecución".

"El Corredor Mediterráneo es la infraestructura de movilidad más importante para la competitividad del arco mediterráneo español. Conecta el 45 % del PIB exportador del país y resulta que tiene, en pleno corazón de València, un cuello de botella que lleva décadas sin resolverse y que hace inviable la plena integración en la red ferroviaria europea", ha dicho.

En ese sentido, ha recordado que "el canal de acceso tiene como fecha comprometida el año 2028", mientras que "el proyecto de la futura Estación Central de València se encuentra en fase de diseño y planificación. El túnel en sí está prácticamente a cero".

Lafuente se ha referido también a "la saturación de la red eléctrica", otro "cuello de botella" para las empresas valencianas. Lafuente ha señalado que en 2025, "apenas se concedieron el 12 % de las peticiones de acceso y conexión a Red Eléctrica en España. El 88 % fue denegado o sigue atascado en tramitación".

El presidente de la CEV ha señalado que "en la Comunitat Valenciana, entre febrero y abril de este año, Red Eléctrica rechazó 132,5 megavatios de potencia correspondientes a seis proyectos industriales que querían instalarse en nuestro territorio". "Hay empresas que quieren invertir aquí, crear empleo aquí, y no pueden porque no hay capacidad en la red para conectarlas. Y se van a otro sitio", algo que su opinión es "grave".

En cuanto, al cambio de modelo de financiación, Lafuente ha dicho que es "manifiestamente mejorable" y que "se debería convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera". "Se han cometido errores, pero hay que sentarse a negociar con ganas de llegar a acuerdos".

Lafuente ha reflexionado también sobre las cuentas nacionales y ha lamentado que "en España llevamos desde 2023 con los presupuestos prorrogados. Estamos hablando de una legislatura completa sin que un gobierno haya sido capaz de presentar unas cuentas que nos orienten. Parece que se ha decidido gobernar a golpe de real decreto gestionado por orden ejecutiva", ha criticado.

Contra la polarización

El líder de la institución empresarial ha instado, además, "a continuar luchando contra la polarización que nos atenaza la toma de decisiones, hay que recuperar espacios de diálogo, los propios empresarios así lo estamos trabajando, con cámaras de comercio, con AVE o con sindicatos". "La sociedad está ya cansada de esa polarización", ha dicho en declaración a los medios.

Noticias relacionadas

En ese sentido, ha animado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "a sentarse y darse cuenta de que hay que tomar una decisión por el bien del Estado en el tema de la financiación".