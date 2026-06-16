Pérez Llorca reclama negociación para acabar con los "privilegios" en la financiación autonómica

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado este martes que "hay que solucionar el problema de la financiación de la Comunitat Valenciana y no hay otra vía que no sea la de la negociación", pero "donde toca", ha matizado. "No podemos tomar decisiones unilateralmente si las decisiones afectan a todas las partes del país".

El jefe del Consell ha hecho estas declaraciones en la clausura de la Asamblea General de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), en la que ha defendido que "aprobar un modelo de financiación no supone entrar en un conflicto entre sectores, porque ahí nunca habrá consenso. Se trata de igualdad de todos los españoles y que aquellos acuerdos que se adopten tengan una garantía positiva para todos, que es la igualdad de todos los que formamos este país".

"Queremos es acabar con los privilegios. La única singularidad es la de la Comunitat Valenciana, que es la menos financiada de todas, y que además se le añade una tragedia como la de la dana".

El 'president' también ha defendido que la Comunitat Valenciana necesita afrontar de manera conjunta otros retos prioritarios, como la aceleración de las obras del Corredor Mediterráneo, las inversiones pendientes en los aeropuertos de Alicante y Valencia o una solución al déficit hídrico estructural, al tiempo que ha advertido de las consecuencias que podrían derivarse de nuevos recortes al trasvase Tajo-Segura.

"Son reclamaciones tan justas, como antiguas", ha dicho Pérez Llorca, para quien es necesaria una "estabilidad institucional" para llegar a la "unidad". "Sin ella es imposible llegar a acuerdos, como los que nos han permitido llevar a las Corts unos nuevos presupuestos para generar confianza, entre otros, a la gestión empresarial".

Presupuestos autonómicos

Pérez Llorca ha "recogido el guante" lanzado por el presidente de la CEV, Vicente Lafuente, cuando le ha pedido consenso antes de aprobar presupuestos. "Así será a partir de ahora, pero es cierto que los presupuestos recogen toda la información que hemos ido tomando a lo largo de estos meses, hablando con instituciones como la CEV".

Entre otros aspectos, Llorca ha asegurado que en esta legislatura se han comprometido más de 18.000 millones de euros en proyectos de iniciativa privada que permitirán la creación de aproximadamente 25.000 nuevos puestos de trabajo en los próximos años que se suman a los más de 110.000 empleos que se han creado en el último año en la Comunitat Valenciana.

Pérez Llorca ha recordado que la Comunitat Valenciana ha pasado de situarse entre las autonomías con mayor presión fiscal a convertirse en la comunidad con más deducciones autonómicas en el IRPF. Además, se han ampliado los límites de renta para acceder a estos beneficios fiscales.

También ha destacado, entre otros, la eliminación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para familiares directos y la ampliación de las bonificaciones para hermanos y sobrinos, para facilitar así la continuidad de las empresas familiares.

Noticias relacionadas

Igualmente, ha aludido a algunas de las medidas impulsadas por el Consell para apoyar al tejido productivo, como Plan USA para reforzar la presencia de las empresas valencianas en Estados Unidos durante la crisis arancelaria, y el acuerdo alcanzado entre patronal y sindicatos para adoptar medidas de emergencia ante la guerra de Irán.