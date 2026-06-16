La próxima reapertura del estrecho de Ormuz alivia la crisis logística de los puertos valencianos

El anuncio del presidente de EE UU, Donald Trump, avanzando un próximo acuerdo con Irán este viernes que permitirá reabrir el estrecho de Ormuz -ambos países sellarán ese día la reapertura de la citada vía marítima y el fin del bloqueo naval estadounidense a los puertos iraníes-, alivia la crisis logística, la carga y descarga de mercancías, de los puertos del Mediterráneo, lo que afecta de lleno a emplazamientos como los de València, Castelló y Alicante.

Para el presidente de la asociación de empresarios y directivos del sector logístico Propeller Valencia, Alfredo Soler, la apertura del Ormuz "es una gran noticia. La mejor que podríamos recibir en estos momentos. Y esperamos que con esta reapertura se reactive la economía que actualmente se encuentra levemente aletargada", explica el CEO de TransBase Soler. En su opinión, "también se trata de un anuncio positivo para el sector logístico del puerto de València, para España y el comercio internacional".

Según fuentes de la Asociación Española de 'Depots' de Contenedores (ARCE), en el resto de puertos de España, la bajada general del movimiento de mercancías ha sido "considerable". Además, el aumento del precio del petróleo afecta a los costes logísticos y al valor final del producto al consumidor final. "Con carácter general, todos los productos importados se abaratarán, así como los costes de exportación; por lo que las industrias aumentarán sus ventas y volúmenes", agrega Soler.

Azulejos, construcción y maquinaria

Las industrias valencianas más beneficiadas con la reapertura de Ormuz son aquellas que exportan a Oriente Medio, sobre todo productos como azulejos, otros materiales de construcción, muebles y maquinaria. También beneficiará, por ejemplo, a los exportadores de alfalfa procedente sobre todo de Aragón, que se exportan usando el recinto del Grao con destino a Arabia Saudí y Emiratos Árabes. El volumen total de exportaciones desde las empresas valencianas hacia Oriente Medio asciende a 1.206 millones de euros anuales, según datos del ICEX. El tráfico de contenedores hacia esta región se ha visto tensionado por el conflicto geopolítico y el bloqueo en la zona, registrando caídas interanuales en destinos clave como Emiratos Árabes Unidos (-38,95% en términos interanuales) y Arabia Saudí (-29,44%).

Navieras

La desconfianza en la estabilidad de la zona de estos últimos meses todavía obliga a las navieras a mantener estrictas medidas de seguridad y a diversificar sus rutas hacia el Cabo de Buena Esperanza. Así las cosas, gigantes del sector naviero como MSC, Maersk o CMA CGM han diseñado nuevas rutas marítimo-terrestres para conectar el Golfo Pérsico con Europa haciendo escala en València, garantizando el flujo comercial sin depender exclusivamente del estrecho. Con todo, esa situación cambiará a partir de ahora si el citado acuerdo se materializa finalmente este viernes y perdura en el tiempo.

A pesar de la próxima reapertura las navieras siguen aplicando recargos logísticos para compensar el impacto en sus cuentas y los mayores tiempos de tránsito, lo que afecta directamente a los márgenes de más de 20.000 empresas valencianas. Esta crisis ha evidenciado una carencia estratégica grave. De hecho, la flota española carece de suficientes buques portacontenedores o transportes químicos bajo bandera nacional, lo que genera una alta dependencia de las grandes navieras internacionales.

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El problema de la alfalfa

Soler destaca el mencionado tráfico agroalimentario fundamental, que se verá beneficiado por la apertura de Ormuz. "Aunque el importe económico de la exportación de alfalfa no es excesivamente relevante por ser una mercancía relativamente económica, sí que nos afecta operativamente al sector logístico. Los miles de contenedores usados para la exportación de alfalfa son el mismo tipo de contenedor que se usa en la mayoría de importaciones asiáticas y que luego no tiene salida desde el puerto de València, porque las cargas que exportamos son normalmente pesadas y precisan otra tipología de contenedor". En ese sentido, Soler añade que "la exportación de alfalfa nos viene muy bien para rebajar los stocks de contenedores vacíos que quedan acopiados sin salida en nuestros depósitos y, por tanto, aportarnos mayor capacidad operativa para mayor rotación de los tráficos de importación y exportación".