S2 Grupo crece un 54 % en facturación al alcanzar lo 56 millones y logra beneficios

La empresa valenciana S2 Grupo, experta en ciberseguridad, logró una facturación de 56,19 millones de euros durante 2025, lo que supone un crecimiento del 54% respecto al ejercicio anterior impulsado sobre todo por el avance en sectores como el industrial, la banca y seguros, así como la defensa, entre otros. Además, la compañía ha logrado beneficios netos tras unas pérdidas de 1,6 millones en 2024, así como un resultado bruto de explotación (Ebitda) del 10%.

Según fuentes de la compañía, estas cifras confirman las previsiones comunicadas a comienzos de año y refuerzan la evolución positiva de la compañía en el primer año de ejecución de su plan estratégico 2025-2030. Cuenta con una plantilla de 700 trabajadores, un 25% más que en el último lustro.

Además de su sede en Valencia está presente en más de 35 países, con oficinas en Madrid, Sevilla, Barcelona, San Sebastián, Bogotá, Santiago de Chile, Róterdam, Dublín y Lisboa

Plan estratégico

Estos resultados llegan en un momento de especial relevancia estratégica para la firma valenciana. Para José Miguel Rosell, CEO y cofundador de S2 Grupo,, "los resultados auditados de 2025, más allá de los datos, confirman y refuerzan la solidez de un modelo de negocio maduro, que permite a S2 Grupo, crecer de forma rentable. La potencia en sectores industriales clave y de infraestructuras críticas, el avance de nuestra tecnología propia y la respuesta a los retos que plantean la IA y la computación cuántica son la mejor demostración de que llevamos años construyendo las capacidades que necesita Europa actualmente. El momento que anticipamos ha llegado, y estamos en condiciones de liderarlo", ha destacado el principal ejecutivo de la firma valenciana.

La posición de S2 Grupo, como una de las principales empresas en ciberseguridad, inteligencia y ciberdefensa, con capacidades integrales en ciberseguridad IT+OT, ha llevado a la compañía a participar activamente en programas estratégicos de ciberdefensa nacional vinculados al Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE). Además, mantiene alianzas industriales de largo recorrido con grupos de referencia del sector como Indra, Navantia y Siemens.

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Innovación

S2 Grupo, ha destinado cerca de 18 millones de euros a investigación y desarrollo entre 2020 y 2025, con una intensidad inversora media del 9% sobre la cifra de ventas, situándola entre las empresas tecnológicas españolas con mayor compromiso con la innovación en el sector. Este impulso inversor consolida la I+D como eje estratégico para el desarrollo de capacidades 100% españolas, especialmente las de inteligencia artificial avanzada aplicada a la ciberseguridad y tecnologías emergentes alineadas con los marcos de confianza y soberanía europeos.