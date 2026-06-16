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Los valencianos huyen de las listas de espera: el seguro médico privado sube por tercer año consecutivo

La Comunitat Valenciana, con un 22,5 % de asegurados, se mantiene en la novena posición nacional

Sala de espera en un hospital público valenciano, en una imagen de archivo.

Sala de espera en un hospital público valenciano, en una imagen de archivo. / Perales Iborra

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Begoña Jorques

Begoña Jorques

València

Algo más de uno de cada cuatro españoles (26 %) contaba en 2025 con un seguro privado de salud. En total sumaban 12,8 millones de personas. En la Comunitat Valenciana, la proporción era algo menor: un 22,5 %, aunque ligeramente superior a la de 2024, que se situó en un 21,7 %. La Comunitat Valenciana encadena subidas ya que en 2023 el porcentaje de valencianos con seguro de salud era del 21,3 %.

Son datos de la 'Memoria social del seguro 2025', elaborado por la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa). Su presidenta, Mirenchu del Valle, explica que "en este contexto de incertidumbre creciente, la función del seguro adquiere un valor especialmente relevante". "El seguro no elimina los riesgos, pero sí permite gestionarlos. Convierte la incertidumbre en protección concreta. Hace posible la recuperación. Y, sobre todo, aporta tranquilidad", añade.

El último informe de Unespa -elaborado con datos de Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones (ICEA) y del Instituto Nacional de Estadística (INE)- señala que los datos valencianos han experimentado un incremento de 0,8 puntos porcentuales respecto al año anterior y mantienen a la Comunitat Valenciana en el noveno puesto del ranking nacional.

Así, el mapa del seguro médico privado en España en 2025 lo lidera Madrid (40,8), Cataluña (33,7) y Ceuta (37,3%). En el extremo contrario, Navarra (13,2%), Murcia (14,1%) y Cantabria (14,7%) registran las tasas más bajas. La Comunitat Valenciana se instala en una franja media que crece año a año, pero sin la aceleración suficiente para escalar posiciones en el ranking.

Causas del aumento

Detrás del crecimiento habría razones como listas de espera en la sanidad pública, búsqueda de segunda opinión médica y la incorporación de nuevas coberturas como la salud mental.

Respecto al perfil del asegurado en España, este sigue siendo el de mediana edad: la franja de 40 a 49 años encabeza la contratación, con una tasa del 31,3 %; le sigue el grupo de entre 50 a 59 años (29,7 %), mientras que los mayores de 65 años son el colectivo menos asegurado, con un 17,8%.

En cuanto a hospitales en España, el sistema privado representa el 44 % del total nacional (335 centros) frente al 56 % público (440 centros) en 2025.

Sobre camas hospitalarias, el reparto es más asimétrico: el sistema público concentra el 69 % (110.065 camas) y el privado el 31 % (49.614 camas).

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Además, el informe de Unespa revela que el seguro privado de salud generó un volumen de prestaciones de 9.688 millones de euros.

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